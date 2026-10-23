Scomparsa di Ferenc Ungar, il cordoglio della presidente Saccardi

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A nome del Consiglio regionale le condoglianze e il ricordo dell’ortopedico di fama, già primario al Cto di Firenze

"Con la scomparsa di Ferenc Ungar la sanità fiorentina perde un professionista che ha dedicato gran parte della propria vita alla medicina, distinguendosi per competenza, impegno e dedizione alla cura dei pazienti. Nel corso della sua lunga attività come ortopedico e primario al CTO di Careggi, ha contribuito alla crescita della sanità del nostro territorio, mettendo la propria esperienza e le proprie capacità al servizio della comunità". Così la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Ferenc Ungar.

"Voglio anche ricordare che accanto al suo importante percorso professionale in ambito medico, Ungar ha svolto anche un prezioso ruolo di collegamento tra la Toscana e l’Ungheria - aggiunge Saccardi - ricoprendo l’incarico di console generale a Firenze e mantenendo vivo il legame con la comunità ungherese. Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze a nome mio e del Consiglio regionale ai suoi tre figli e a tutta la famiglia. Sono loro vicina in questo momento di dolore e rivolgo un pensiero speciale ad Andrea, al quale mi lega un rapporto di amicizia, con un abbraccio affettuoso e sincero".

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio Regionale della Toscana

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