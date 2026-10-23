Sospesa una serata in un locale a Prato per sovraffollamento e uscite bloccate

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Sul posto polizia, vigili del fuoco, Asl e Ispettorato del lavoro

Sospesa una serata in un locale di via delle Rimembranze, a Prato, per il sovraffollamento e alcuni problemi legati alla sicurezza. I controlli sono stati effettuati anche alla luce della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera.

Alle verifiche hanno partecipato la polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco, l'Ispettorato del lavoro e il personale dell'Asl. Durante i controlli sono state riscontrate vie di fuga ostruite e situazioni di sovraffollamento, che avrebbero potuto rendere più difficile l'evacuazione in caso di emergenza.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
20 Ottobre 2026

Aggressione con machete a Prato, 30enne ai domiciliari

Un trentenne di nazionalità cinese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ambito delle indagini sull'aggressione con machete avvenuta il 28 settembre a Prato, all'ingresso di un ristorante [...]

Prato
Cronaca
14 Ottobre 2026

Omicidio in un'affittacamere a Prato, la vittima era un giovane di 17 anni

Proseguono a Prato le indagini dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una persona all'interno di un immobile, adibito a dormitorio, in via Marini. La vittima è stata identificata [...]

Prato
Cronaca
14 Ottobre 2026

Operai costretti a lavorare 13 ore al giorno in una stireria a Prato: cinque misure cautelari

Lavoravano 13 ore al giorno, sette giorni su sette, senza regolare contratto e con appena dieci minuti per mangiare. Alcuni lavoratori dormivano in giacigli costruiti con cartoni e legno all'interno [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina