Sospesa una serata in un locale a Prato per sovraffollamento e uscite bloccate

Sospesa una serata in un locale di via delle Rimembranze, a Prato, per il sovraffollamento e alcuni problemi legati alla sicurezza. I controlli sono stati effettuati anche alla luce della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera.

Alle verifiche hanno partecipato la polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco, l'Ispettorato del lavoro e il personale dell'Asl. Durante i controlli sono state riscontrate vie di fuga ostruite e situazioni di sovraffollamento, che avrebbero potuto rendere più difficile l'evacuazione in caso di emergenza.

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