Sui treni la prevenzione anche a Firenze con FrecciaRosa

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

La prevenzione sale a bordo anche a Firenze con FrecciaRosa 2026.

Il 23, 27, 28 e 29 ottobre, sui Frecciarossa 9516 Roma-Milano con fermata a  Firenze SMN alle 9.55, saranno presenti i volontari di Fondazione IncontraDonna e i medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per offrire gratuitamente informazioni e consulenze sulla prevenzione oncologica.

A bordo sarà possibile ricevere informazioni sulla prevenzione e materiale dedicato, tra cui il “Vademecum della Salute”, realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute e disponibile anche in formato digitale e in diverse lingue. L’iniziativa prevede inoltre la possibilità di prenotare teleconsulti, per ricevere indicazioni da approfondire successivamente con i professionisti e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

FrecciaRosa, promossa da Fondazione IncontraDonna e Gruppo FS con il supporto di AIOM, è giunta quest’anno alla sedicesima edizione. Durante il mese di ottobre coinvolge Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia su diverse tratte italiane, portando direttamente a bordo attività di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il quarto anno consecutivo, la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
23 Ottobre 2026

La Toscana dei vini rossi sente la crisi, ma tiene

Per la prima volta un’analisi su un campione di 130 società vitivinicole toscane mette a fuoco, con dati economici e finanziari, lo stato di salute delle cantine regionali. La fotografia, [...]

Firenze
Attualità
23 Ottobre 2026

Firenze 'capitale' della Salute: “Cura, fiducia, futuro” al Forum Sistema Salute 2026

Sarà dedicata al tema della cittadinanza attiva, alla responsabilità collettiva sul tema della “cura” la XI edizione del Forum Sistema Salute, organizzato da Koncept, atteso per il 28 ed il [...]

Firenze
Attualità
23 Ottobre 2026

Scomparsa di Ferenc Ungar, il cordoglio della presidente Saccardi

"Con la scomparsa di Ferenc Ungar la sanità fiorentina perde un professionista che ha dedicato gran parte della propria vita alla medicina, distinguendosi per competenza, impegno e dedizione alla cura [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina