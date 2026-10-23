Sui treni la prevenzione anche a Firenze con FrecciaRosa

La prevenzione sale a bordo anche a Firenze con FrecciaRosa 2026.

Il 23, 27, 28 e 29 ottobre, sui Frecciarossa 9516 Roma-Milano con fermata a Firenze SMN alle 9.55, saranno presenti i volontari di Fondazione IncontraDonna e i medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) per offrire gratuitamente informazioni e consulenze sulla prevenzione oncologica.

A bordo sarà possibile ricevere informazioni sulla prevenzione e materiale dedicato, tra cui il “Vademecum della Salute”, realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute e disponibile anche in formato digitale e in diverse lingue. L’iniziativa prevede inoltre la possibilità di prenotare teleconsulti, per ricevere indicazioni da approfondire successivamente con i professionisti e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

FrecciaRosa, promossa da Fondazione IncontraDonna e Gruppo FS con il supporto di AIOM, è giunta quest’anno alla sedicesima edizione. Durante il mese di ottobre coinvolge Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia su diverse tratte italiane, portando direttamente a bordo attività di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per il quarto anno consecutivo, la Medaglia del Presidente della Repubblica.

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