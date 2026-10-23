Il tartufo apre le porte all’energia pulita: alla 55esima Mostra Mercato lo 'spazio green' con Estra e LGS Group

Sostenibilità ed energia pulita avranno uno spazio dedicato alla 55ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi. Lo hanno presentato Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione, e Andrea Giani di LGS Group e Nicola Ciolini di Estra. Lo spazio green sarà allestito all’ingresso del primo padiglione e resterà aperto per tutti e tre i weekend della mostra, il 14-15, 21-22 e 28-29 novembre.

La scelta è legata al tema che la Fondazione San Miniato Promozione porta avanti da tempo, il rapporto tra il tartufo e la salute dell’ambiente. La presidente Azzurra Gronchi, ai microfoni di Radio Lady 97.7, spiega: "Per il tartufo è fondamentale vivere in un ambiente sano. Come diciamo sempre, il tartufo è una sentinella: dove nasce il tartufo l’ambiente è sano. Per questo avere dei partner che si occupano di energia rinnovabile per noi è molto importante." Nello stand i visitatori potranno chiedere informazioni e parlare direttamente con le due aziende.

LGS Group, sponsor della mostra per il secondo anno, ha sede a Isola, frazione di San Miniato. L’azienda lavora nell’edilizia a 360 gradi e negli ultimi anni si è specializzata nella riqualificazione energetica degli immobili, con un ufficio tecnico dedicato. LGS approfitterà della Mostra per presentare ai cittadini un progetto ambizioso, volto alla valorizzazione del territorio, che sarà poi sviluppato nei prossimi appuntamenti. Andrea Giani, responsabile dell’ufficio tecnico, spiega: "Il nostro obiettivo è far capire ai cittadini che, grazie a quello che abbiamo messo in campo, riusciamo a ottenere dei risparmi energetici e anche a semplificare la loro vita, con risparmi in bolletta e una gestione migliore sia a livello energetico che pratico."

Estra partecipa invece per la prima volta. Il gruppo è nato più di dodici anni fa dalla fusione di società toscane e marchigiane e oggi realizza ogni anno circa 100 megawatt di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, compresi impianti agrifotovoltaici. "Vediamo nel tartufo un ambasciatore della qualità dell’ambiente. Legare i temi della sostenibilità e del futuro a un prodotto così nobile, che cresce solo in un ambiente pulito, è un messaggio che vogliamo diffondere il più possibile" così Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra.

In un periodo di caro energia, allo stand sarà possibile anche ricevere aiuto per leggere una bolletta e conoscere le attività del gruppo, dai progetti educativi nelle scuole alle soluzioni per le smart city. Entro la fine dell’anno Estra aprirà inoltre un punto a Empoli, in via Garigliano, nella sede che già ospita altre società di servizi pubblici.

Programma completo della 55ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi

è sul sito sanminiatopromozione.it e sui canali social della Fondazione.

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