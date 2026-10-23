Teatro e cinema a scuola, il bando di Fondazione CR Firenze

Teatro e cinema entrano nelle scuole per promuovere il benessere psicosociale di ragazze e ragazzi e prevenire il disagio giovanile. È questo l’obiettivo del bando 'Adolescenti in scena: il potere educativo del teatro e del cinema a scuola', con cui Fondazione CR Firenze sostiene laboratori teatrali e percorsi di educazione alla visione che mettono gli studenti al centro dell’esperienza. Il bando, nell’ambito del programma Partecipazione Culturale Scuole, mette a disposizione 300.000 euro complessivi, con contributi a fondo perduto fino a 30.000 euro per progetto.

Il bando nasce dall’idea che i ragazzi non siano soltanto destinatari passivi delle attività culturali, ma soggetti attivi in tutte le fasi: dall’ideazione alla realizzazione delle attività. Le progettualità ammissibili, dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi terze) e di secondo grado, dovranno utilizzare il teatro e il cinema come strumenti per la creazione di spazi protetti di espressione e confronto, finalizzati al sostegno del benessere psicosociale, della costruzione dell’identità e della prevenzione del disagio giovanile.

Tra le azioni auspicate ci sono laboratori continuativi nelle scuole e nei luoghi della cultura, percorsi di educazione civica e sociale tramite i linguaggi teatrali o cinematografici, esperienze di co-creazione con gruppi di curatela, redazioni e giurie composte dagli studenti, e percorsi PCTO dedicati alle professioni dell’arte, del cinema e dello spettacolo.

"Il teatro e il cinema, condotti da professionisti in collaborazione con i docenti, favoriscono la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, il lavoro di gruppo e l'inclusione scolastica – spiega Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione CR Firenze - Non si tratta solo di spettacolo, ma di percorsi trasformativi che stimolano l'autonomia espressiva e la partecipazione attiva degli studenti. L'iniziativa si basa su evidenze scientifiche consolidate: le più recenti ricerche internazionali confermano una chiara correlazione positiva tra partecipazione culturale e indicatori di impegno civico, coesione sociale e qualità democratica. Il teatro e il cinema si rivelano particolarmente efficaci nei contesti di fragilità e dispersione scolastica, contribuendo al rafforzamento dell'autostima e allo sviluppo del pensiero critico".

Possono presentare domanda al Bando esclusivamente gli enti non profit che svolgono in modo professionale la propria attività prevalente nel teatro o nel cinema e audiovisivo, e che dimostrino un’esperienza consolidata in progetti didattici di educazione alla cultura per under 18. Ogni progetto deve prevedere il partenariato con almeno un istituto scolastico secondario di primo e secondo grado del territorio, essere attento all’accessibilità e gratuito per i partecipanti. Ogni soggetto può presentare una sola richiesta.

Le attività dovranno svolgersi nei cinque quartieri del Comune di Firenze e in alcuni comuni della Città Metropolitana: Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve a sud-est; Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Signa e Scandicci a nord-ovest.

Le domande si presentano esclusivamente online, attraverso la piattaforma ROL raggiungibile dal sito www.fondazionecrfirenze.it, fino al 18 novembre 2026. Il testo completo del bando su www.fondazionecrfirenze.it, sezione Bandi.

Fonte: Ufficio Stampa - Fondazione CR Firenze

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