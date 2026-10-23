Al teatro Pacini in scena 'Oh che bel castello', spettacolo dedicato agli studenti delle classi prime

Mercoledì 21 ottobre il teatro Pacini di Fucecchio ha ospitato lo spettacolo teatrale “Oh che bel castello”, a cura di INDACO con l’Altro APS, riservato agli studenti e alle studentesse delle classi prime della scuola secondaria di primo grado del Comprensivo Fucecchio, su iniziativa di Auser Fucecchio. Il teatro, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto i ragazzi per un appuntamento dedicato al teatro come occasione di incontro, riflessione e crescita, attraverso il linguaggio e le potenzialità espressive dello spettacolo dal vivo. INDACO: Teatro con l’Altro APS è un’associazione di promozione sociale con sede a Vicchio, fondata nel 1992 da Tiziana Lorini. Da oltre trent’anni promuove l’integrazione e l’inclusione sociale di persone con e senza

disabilità attraverso laboratori espressivi e spettacoli teatrali, utilizzando l’arte e il linguaggio teatrale come occasioni di partecipazione e condivisione.

“Un grazie di cuore - ha detto la presidente di Indaco Teatro Veronica Landi - all'amministrazione di Fucecchio, alla sindaca Donnini, all'assessora Mazzei, che abbiamo conosciuto un anno fa a Vicchio, grazie all'amico Sergio Passerini e alla moglie Loretta, al Coordinamento Donne dello Spi, a Patrizia Rosati, a Fabio Gozzi, ad Anna Maria Corsagni, presidente dell'Auser di Fucecchio, e tutti i volontari. Ci avete regalato la gioia di tornare nel Vostro bellissimo teatro che abbiamo conosciuto nel 2015 sempre grazie agli amici dell'Auser e dello Spi, con una platea di studenti e insegnanti che ci hanno dato fiducia. Questo momento con gli alunni non è casuale: è stato fortemente voluto da noi e dall'Assessora Mazzei, dall'Auser e dallo Spi, perché Indaco crede profondamente che la relazione con la scuola sia fondamentale per costruire inclusione vera. Fare rete con la scuola significa creare ponti, dare continuità, permettere ai ragazzi di vivere esperienze significative che uniscono educazione, arte e crescita personale”.

All’iniziativa erano presenti la sindaca Emma Donnini e l’assessora alle Pari opportunità Sabrina Mazzei, che hanno sottolineato: “Crediamo che il teatro sia uno strumento prezioso per avvicinare i ragazzi e le ragazze ad esperienze capaci di stimolare la loro sensibilità, la curiosità e il rispetto per gli altri – sottolineano la sindaca Emma Donnini e l’assessora Sabrina Mazzei –. Occasioni come questa permettono di affrontare attraverso l’arte temi importanti come l’inclusione, la diversità e la partecipazione, favorendo momenti di crescita condivisa. Il coinvolgimento delle scuole e delle realtà associative del territorio è fondamentale per costruire una comunità sempre più attenta e accogliente”. Allo spettacolo era presente anche una delegazione degli Ortolani Coraggiosi, mentre un ringraziamento particolare va alla Pubblica Assistenza di Fucecchio per la collaborazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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