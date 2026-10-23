Tenta di rubare vestiti per 56 euro al centro commerciale nel Pisano, arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Cascina con l'accusa di furto aggravato dopo aver tentato di sottrarre tre capi d'abbigliamento da un centro commerciale. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 22 ottobre.

L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112 da parte dell'addetto alla vigilanza interna. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe rimosso i dispositivi antitaccheggio dagli indumenti, del valore complessivo di 56 euro, per poi oltrepassare le casse senza pagare.

Il 37enne è stato fermato dal personale di vigilanza e successivamente consegnato ai carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio.

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Pisa, l'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata del 23 ottobre.

Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia di Pisa.

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