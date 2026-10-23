Trasporto pubblico a Fucecchio, dal 26 ottobre modifiche agli orari delle corse 5 e 8

Il Comune di Fucecchio ha approvato alcune modifiche agli orari delle corse numero 5 e 8 del servizio di trasporto pubblico locale urbano, che entreranno in vigore da lunedì 26 ottobre.

La revisione nasce dalle segnalazioni e dalle richieste presentate da alcune famiglie residenti nel territorio comunale, che hanno evidenziato la necessità di migliorare il raccordo tra gli orari del trasporto pubblico e quelli di uscita dagli istituti scolastici situati fuori dal Comune di Fucecchio.

L'obiettivo è consentire a studentesse e studenti di raggiungere più agevolmente le rispettive frazioni di residenza, evitando disagi legati alla mancanza di collegamenti adeguati per il rientro a casa.

"Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie, consapevoli dell’importanza di garantire collegamenti adeguati per il rientro a casa degli studenti. Con questa modifica vogliamo rendere il servizio di trasporto pubblico più vicino alle esigenze quotidiane dei cittadini, attraverso interventi concreti e mirati. Continueremo a prestare attenzione alle segnalazioni del territorio per migliorare la qualità dei servizi", dichiara l'assessora al trasporto pubblico locale Sabrina Mazzei.

Le modifiche riguardano esclusivamente gli orari delle corse 5 e 8 e non comportano variazioni al numero di chilometri annuali previsti per il servizio. L'intervento punta a rendere il trasporto pubblico locale più rispondente alle esigenze dell'utenza scolastica, migliorando la fruibilità dei collegamenti senza incidere in maniera significativa sull'organizzazione complessiva del servizio.

La nuova programmazione sarà operativa dal 26 ottobre, così da dare una risposta tempestiva alle necessità segnalate dalle famiglie.

Questi i percorsi aggiornati:

Corsa 5

Località Orario Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) 13:46 Piazza Toscanini 13:47 Via Napoleone 13:48 Viale Buozzi 13:49 Piazza XX Settembre 13:50 Via della Repubblica (Scuola Media) – arrivo 13:53 Via della Repubblica (Scuola Media) – partenza 14:05 Viale Colombo (Querciola) 14:09 Ponte a Cappiano (ex distributore Esso) 14:14 Palagina 14:17 Ponte a Cappiano (Piazza Donnini) 14:18 Le Vedute 14:23 Pinete 14:26 Via delle Pinete 14:29 Galleno 14:31 Querce 14:36 Dreoli 14:39 Cinelli 14:41 Massarella 14:46 Cavallaia 14:48 Botteghe 14:52 Via Napoleone 14:55 Viale Buozzi 14:57 Piazza XX Settembre 14:59 Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) 15:04 Torre (Poggio Osanna) 15:10

CORSA 8

Località Orario Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) 14:00 Piazza Toscanini 14:01 Piazza XX Settembre 14:04 Via della Repubblica (Scuola Media) 14:10 Via Fucecchiello 14:12 Via Provinciale Fiorentina 14:14 Piazza Enzo Biagi (piscina) 14:17 Via Dante 14:20 Piazza XX Settembre 14:21 Via Mazzini 14:22 Via Battisti (rotonda direzione Conad) 14:26 Via Trento 14:28 Piazza La Vergine 14:30 Via Verdi 14:31 Via Mascagni 14:33 Via Giordano 14:34 Via delle Fornaci 14:36 Incrocio Valpinzana Valbugiana 14:37 Via Giordano 14:38 Via Bellini 14:39 Via Sotto la Valle 14:40 Piazza Toscanini 14:41 Torre 14:50 Via Montebono 14:55 Piazza Giovanni Paolo II (Ascensore) 15:00

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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