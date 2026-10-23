Use Computer Gross impegnata contro la Tiber Roma

Una decina di anni fa era un’avversaria abituale dell’Use ed ora, dopo qualche campionato, torna ad esserlo. Domenica alle 18 la Computer Gross sarà impegnata sul parquet della Tiber Roma, una squadra che finora ha centrato due vittorie ed una sconfitta.

Tommaso Cappa, coach dello staff tecnico biancorosso, su quel campo ha giocato spesso quando scendeva sul parquet: “È rimasto uguale – spiega – finora ci hanno giocato due volte proprio contro due toscane ed hanno sempre vinto. Quella capitolina è una società che c’è sempre stata a questi livelli, portando avanti una precisa filosofia. In questo campionato ha allestito un gruppo solido e compatto che ha come punti di riferimento l’esterno Piazza, finora uno dei migliori marcatori del torneo, l’ala Ridolfi e il pivot Ferrara, che ha anche qualche trascorso a livelli ben più alti. Finora, seppur il loro campo sia da sempre un fortino, hanno giocato molto bene anche in trasferta, perdendo a Chiavari solo nel parziale finale”. “È una trasferta difficile – aggiunge – per proseguire nella nostra striscia dovremo avere equilibrio e compattezza di squadra, restando lucidi nei momenti decisivi della partita”.

La Tiber Basket Roma, sotto la guida di coach Giulio Proietti, fa della continuità il suo vero punto di forza. I rinnovi di pedine fondamentali come Valerio Lentini e Claudio Fantauzzi garantiscono solidità a un roster già affiatato, mentre il talento offensivo di Nicolò Piazza – attuale miglior realizzatore del torneo con una media di 22 punti a partita – guida i compagni in attacco. L'avvio positivo della compagine romana dimostra che la squadra si candida a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato.

A dirigere la sfida saranno Dinoi di Roma e Rizzuto di Latina. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Tiber Roma.

Fonte: Ufficio Stampa

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