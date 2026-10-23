Valditara a Firenze, annunciato corteo: "Prof e studenti per una scuola migliore"

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(Foto pagina Instagram Collettivo K1)

La manifestazione il 26 ottobre: "Scenderemo in piazza per ribadire che la scuola è nostra"

"Prof e studenti per una scuola migliore": questa la frase riportata nel volantino, con una data e un ritrovo, "corteo 26 ottobre, Santa Maria Novella, ore 13". A pubblicarlo sulla propria pagina social il Collettivo K1 del liceo Machiavelli-Capponi. Gli studenti delle scuole fiorentine, diverse attualmente occupate, si ritroveranno per partecipare alla manifestazione, già annunciata nei giorni scorsi, in occasione dell'arrivo in città del ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara per partecipare al Festival delle Regioni. Ancora non è stato reso noto il percorso.

"Eravamo in migliaia il 16 ottobre da oltre 10 scuole di Firenze", scrivono dal collettivo ricordando il corteo di venerdì scorso, contro i tagli alla scuola e il decreto Valditara sul tetto agli studenti stranieri in classe. "Studenti e studentesse in protesta hanno riempito le strade di Firenze con cori, musica, interventi e ascolto reciproco. La settimana scorsa è stata una settimana importante: 12 scuole occupate le cui lotte sono molto chiare - proseguono - lo stanziamento di 10 miliardi per le nostre scuole, manutenzione delle strutture, la risoluzione della precarietà dei/delle professori/professoresse, la richiesta di progetti di educazione sessuoaffettiva in ogni scuola di ogni ordine e grado, un ascolto delle necessità di noi ragazzi e contro la militarizzazione delle scuole".

Lunedì prossimo "ancora una volta ci saremo, perché è inammissibile che il ministro Valditara sia a Firenze ed è inammissibile rimanere in silenzio di fronte a colui che si fa promotore della nostra situazione". Per questo "noi studenti di Firenze - aggiungono dal collettivo - insieme ai/alle professori/professoresse che ci sostengono nella lotta scenderemo in piazza, per ribadire che la scuola è nostra, che la lotta studentesca sta andando avanti e che non possiamo continuare a subire questa situazione, ma dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce, uniti per una scuola e una vita più bella".

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