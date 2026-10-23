Vendere alla pubblica amministrazione, senza perdersi: a CNA Storie la software house MePAtool

Per la rubrica CNA Storie di Radio Lady è stato ospite in studio Giovanni Cacioli, titolare di MePAtool di Empoli, insieme a Marco Goretti e ad Anna Manco, consulente fiscale dell’ufficio CNA di Empoli. Mepatool è una software house nata nel 2022. Ha sviluppato una piattaforma per le aziende che vendono beni e servizi alla pubblica amministrazione.

È un mercato molto grande: secondo Cacioli, nel 2025 la spesa pubblica per le sole forniture abituali ha raggiunto circa 309 miliardi di euro. Lo strumento di riferimento è il MEPA, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Cacioli lo descrive così: "Immagina un Amazon iper burocratizzato. Vendi microfoni, tastiere o uniformi come faresti su un sito di e-commerce, ma devi costruire un catalogo che rispetta tutta una serie di specifiche."

MePAtool semplifica proprio la creazione del catalogo. Così un ente, ad esempio il Comune di Empoli, trova il prodotto che gli serve e può ordinarlo direttamente, come con un carrello online. La piattaforma permette anche di confrontare i prezzi dei concorrenti e di raccogliere dati utili per le strategie di vendita.

Prima di fondare l’azienda Cacioli ha lavorato per anni nella vendita a università ed enti di ricerca: "Questa competenza mi aiuta ad avere il punto di vista del mio cliente, perché spesso chi ti propone un gestionale non è mai stato dalla tua parte e non si rende conto dei problemi che deve affrontare."

Anna Manco, consulente fiscale dell’ufficio CNA di Empoli che segue MePAtool, spiega così il lavoro dell’associazione: "Il nostro obiettivo come CNA è essere un punto di riferimento concreto per le aziende, sia negli adempimenti fiscali e amministrativi sia nelle scelte strategiche. Con MePAtool facciamo proprio questo: accompagniamo l’azienda nelle scelte e diamo una consulenza più specifica, come il controllo di gestione, che la aiuta sul piano economico e finanziario a pianificare il futuro."

Per Cacioli il rapporto con l’associazione ha fatto la differenza: "In CNA trovi uffici specializzati e persone competenti. Prima, da piccola azienda, non riuscivo a ottenere così tanto supporto: con CNA è stato un salto di qualità."

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