Via Palagetto, Lega San Miniato replica al Comune: "Sono al lavoro da trent'anni"

"Gli abitanti di La Scala stanno chiedendo da anni al Comune di San Miniato di provvedere alla manutenzione di Via Palagetto che versa in condizioni disastrose. Con un apposito comunicato la Lega ha ritenuto opportuno denunciare la situazione rendendo di pubblico dominio le giuste richieste dei cittadini, considerato che nessuna risposta è stata data dal Comune ai cittadini frontalieri di Via Palagetto, con ciò perseverando nell’atteggiamento di non curanza scaricando furbescamente sui cittadini la manutenzione di una strada di fatto pubblica".

Così in una nota la Lega di San Miniato torna sulla questione di via Palagetto dopo la risposta del Comune, che ha fatto sapere di essere al lavoro "per acquisire al patrimonio comunale il tratto attualmente vicinale, così da poter procedere successivamente a una manutenzione completa, interamente a carico dell'Amministrazione".

"In risposta al nostro comunicato - aggiungono dalla Lega - il Comune per bocca del Sindaco e dell’Assessore competente ha fatto sapere che "stanno lavorando" per risolvere il problema di acquisire al patrimonio comunale via Palagetto, strada nata a suo tempo come strada vicinale. Facciamo notare che è da oltre trenta anni che i cittadini chiedono e il Comune promette che la strada diventi pubblica e che basterebbe una delibera della Giunta comunale e del Consiglio comunale per chiudere la vicenda. Ricordiamo anche che la strada ancorché vicinale è di pubblico transito e quindi per legge la sua custodia ricade sotto la responsabilità del Comune. La vicenda è semplice e potrebbe essere risolta celermente, ci auguriamo che il "lavoro" preannunciato dal Sindaco non debba durare altri trenta anni".

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