In 400 al corteo contro il carovita e per il diritto allo studio a Lucca

Cronaca Lucca
Condividi su:
Leggi su mobile

Dalla piazza San Michele al piazzale Ricasoli, bruciate una bandiera americana e una dell’Unione Europea. Nessun problema di ordine pubblico

Circa 400 persone sono scese in piazza questa mattina a Lucca per manifestare contro la crisi economica, il carovita e a difesa del diritto allo studio. La mobilitazione, nata spontaneamente dal basso, ha attraversato il centro storico per denunciare le crescenti difficoltà delle famiglie, in particolare l’aumento dei costi di libri di testo, trasporti e affitti, a fronte di salari rimasti fermi.

Il corteo, aperto da striscioni e accompagnato da cori, è partito da piazza San Michele, ha raggiunto le Mura e si è concluso vicino alla stazione, in piazzale Ricasoli. Durante la manifestazione i partecipanti hanno dato alle fiamme una bandiera americana e una dell’Unione Europea, indicate come simboli delle politiche economiche e internazionali contestate dalla piazza.

Le forze dell’ordine hanno scortato il corteo per tutto il percorso. Nonostante i momenti di tensione simbolica, la mattinata si è conclusa senza problemi di ordine pubblico.

Notizie correlate

Lucca
Cronaca
23 Ottobre 2026

Lucca, giovane aggredito durante l'occupazione di una scuola. Lievemente ferito anche un agente

Momenti di forte tensione nella mattinata all’esterno dell’istituto Carrara di Lucca, dove una protesta studentesca è degenerata in disordini e scontri. Nel corso degli episodi, un agente della Digos è [...]

Lucca
Cronaca
23 Ottobre 2026

Halloween, sequestrati oltre 2.000 articoli non sicuri a Lucca

Oltre 2.000 articoli di Halloween non conformi alle norme di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un emporio del territorio lucchese. L'operazione è stata condotta dai militari [...]

Lucca
Cronaca
22 Ottobre 2026

Operai non pagati salgono su tetto e gru di un cantiere scolastico

Otto operai edili sono saliti sul tetto e su una gru di un cantiere per la costruzione di una scuola a Piegaio, in provincia di Lucca, per protestare contro il [...]



Tutte le notizie di Lucca

<< Indietro

torna a inizio pagina