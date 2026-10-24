Anci Toscana favorevole al ritorno di Volterra nell’Unione dei Comuni Alta Val di Cecina

Anci Toscana guarda con favore all’ampliamento dell’Unione dei Comuni Alta Val di Cecina con il ritorno di Volterra, Comune uscito dall’ente nel 2010.

"Le Unioni di Comuni sono una risorsa importante per i territori, perché permettono alle amministrazioni di lavorare insieme e di affrontare in modo coordinato questioni che spesso superano i singoli confini amministrativi - dichiara Federico Ignesti, responsabile del Coordinamento delle Unioni dei Comuni di Anci Toscana e sindaco di Scarperia e San Piero -. "La gestione associata è particolarmente importante quando si parla di territori montani e aree interne. Lavorare insieme può consentire ai Comuni di mettere a sistema le proprie competenze e rafforzare la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e di garantire servizi adeguati alle comunità".

Fonte: Ufficio stampa Anci Toscana

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