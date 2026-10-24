Auto fuori strada contro la vetrina di un negozio ad Arezzo: due persone soccorse

Cronaca Arezzo
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L’incidente questa notte in via Piero della Francesca. Intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo è intervenuta questa notte in via Piero della Francesca, ad Arezzo, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto con a bordo due persone.

L’auto è uscita di strada e ha sbattuto contro la vetrina di un edificio commerciale. All’arrivo dei pompieri gli occupanti erano già fuori dal veicolo e affidati alle cure del 118. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e la zona.

Sul posto anche la Polizia Locale di Arezzo per i rilievi e il personale sanitario.

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