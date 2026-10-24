Auto in fiamme sull’Aurelia a Follonica: ferita una donna

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti questa mattina sulla strada statale Aurelia, in corsia sud, in prossimità dell’uscita Follonica Est, per l’incendio di un’auto.

Il conducente, accortosi di un problema al veicolo, si è fermato sulla banchina. Una volta ferma, l’auto ha preso fuoco. Mentre scendeva per allontanarsi, la moglie del conducente è caduta. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario presente sul posto e portata all’ospedale di Massa Marittima per accertamenti. Il conducente è rimasto illeso.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche i Carabinieri di Follonica. La circolazione è stata interrotta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di soccorso.

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