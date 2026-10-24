Basket, l’Abc Solettificio Manetti espugna il PalaGiovani nel big match con San Vincenzo

Una prova di maturità per una partita mai in discussione. L’Abc Solettificio Manetti sfoggia una prestazione sopra le righe e va a prendersi il big match ai danni di San Vincenzo: 71-83 il finale al PalaGiovani. Nonostante le rotazioni ridotte a causa delle pesanti assenze di De Leone, Talluri e Rosi, i ragazzi di Alberto Tonfoni conducono la gara dal primo all’ultimo minuto, trovando nell’intensità, nella compattezza e nella varietà delle opzioni tecnico-tattiche a loro disposizione le chiavi di volta per andare a prendersi una meritatissima vittoria.

"Partita condotta per 40 minuti toccando anche vantaggi importanti – commenta coach Tonfoni -, grazie soprattutto ad una difesa solida e concentrata contro una squadra dalle notevoli qualità. Un risultato dunque di tutto rispetto, a maggior ragione considerando le assenze di Talluri e Rosi alle quali questa mattina si è aggiunta quella di De Leone. Una vittoria che premia il nostro lavoro e che ovviamente fa piacere, ma adesso ci prendiamo giusto due giorni di riposo per poi tornare a lavorare con intensità e preparare al meglio la partita di domenica prossima".

Tra sette giorni l’Abc Solettificio Manetti tornerà infatti al PalaBetti per ospitare i Dukes Sansepolcro.

LA CRONACA

Grande agonismo fin dalle battute iniziali, con due triple di Belli che danno immediatamente la scossa alla gara e l’affondo di Mancini che vale il 6-13 dopo tre minuti di gioco. San Vincenzo resta a contatto con Giovani e Salvadori, ma l’intensità castellana nelle retrovie fa la differenza e Balducci dalla lunga distanza difende tre possessi pieni di vantaggio gialloblu (11-20). Salvadori fa pesare esperienza e fisicità nel pitturato, poi la tripla di Lazzeri scrive 18-27 alla prima sirena.

Mentre la difesa gialloblu blinda letteralmente l’area, si riparte con il doppio affondo dall’arco di un ispiratissimo Carlotti che appone la sua firma sulla doppia cifra di vantaggio, seguito da un ottimo gioco a due tra Lazzeri e Ticciati che suggella un mini break di 0-8: 18-35 al 13′. Guerrieri batte un colpo per la squadra di casa, ma Ticciati tira fuori dal cilindro un gioco da quattro punti e rispedisce al mittente gli attacchi locali, finché la tripla di Corbinelli sigilla un parziale stordente che vale il 22-44 a metà frazione. La risposta livornese, però, è dietro l’angolo, con il contro break aperto da Pistillo e chiuso da Salvadori che tiene San Vincenzo in scia fino al 35-49 su cui si va all’intervallo.

Nella terza frazione l’Abc si carica di falli raggiungendo il bonus dopo appena quattro giri di lancette, così San Vincenzo gira l’inerzia e ricuce dalla lunetta per poi riaprire tutto grazie alla tripla di Giovani: 49-56 al 25′. Nel momento in cui i locali prendono fiducia e l’Abc fatica a segnare, la tripla di Belli arriva provvidenziale per il nuovo +10 gialloblu, preludio a due giochi di prestigio di Corbinelli che valgono il 51-65 al terzo riposo.

Nell’ultimo quarto nessuna indecisione: con grandissima autorità l’Abc resta in solido controllo mantenendo alta l’intensità su entrambe le metà campo. Una prova davvero corale per un’Abc che esce a testa altissima dal PalaGiovani.

BASKET SAN VINCENZO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 71-83

Basket San Vincenzo: Bongini 3, Guerrieri 3, Biancani, Bazzano 2, Iacopini 6, Giovani 20, Bertini 6, Pistillo 2, Pipitone 2, Salvadori 17, Mori 10. All. Baroni. Ass. Crudeli.

Abc Solettificio Manetti: Rosi D., Lazzeri 6, Ticciati 6, Corbinelli 19, Balducci 5, Belli 25, Mancini 10, Carlotti 12, Cantini. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 18-27, 35-49 (17-22), 51-65 (16-16), 71-83 (20-18)

Arbitri: Mattiello di Buggiano, Gigoni di Livorno.

Fonte: Ufficio stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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