Bottega B: a Empoli un nuovo progetto per unire imprese, inclusione e opportunità di lavoro

È stato presentato a Empoli Bottega B, il progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Pegaso insieme ai partner, Sinergica Cooperativa Agricola Sociale Onlus, OtherWise e l'associazione GAM ASD, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso percorsi capaci di valorizzarne competenze, autonomia e dignità.

Al centro del progetto c’è la creazione di una rete di cooperative sociali, realtà agricole, associazioni e imprese, unite dalla volontà di valorizzare i prodotti e il lavoro delle persone, generando nuove opportunità occupazionali e rafforzando i legami con la comunità. Lo strumento principale, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, sarà un portale di e-commerce, online dal 9 novembre all’indirizzo www.bottegab.it, che conta già circa 80 prodotti e aperto a nuove proposte e all’adesione di altre realtà del territorio. La piattaforma sarà accompagnata da un sistema comune di gestione degli ordini, del magazzino e della distribuzione, oltre a una rete di punti di ritiro fisici presso le realtà aderenti e le aziende del territorio.

"Bottega B - spiega Andrea Cristalli, presidente della cooperativa Pegaso - punta anche a costruire un’identità riconoscibile attraverso un marchio comune, regole condivise di adesione alla rete e una strategia di comunicazione e marketing integrata, che coinvolgerà social media, eventi, collaborazioni aziendali e iniziative di sensibilizzazione. L’obiettivo è raccontare non soltanto i prodotti, ma anche le persone e le storie che li rendono possibili, dando visibilità al valore sociale del lavoro".

Un ruolo importante sarà svolto dal coinvolgimento delle imprese profit, che potranno collaborare con le cooperative affidando loro alcune lavorazioni, attivando punti di ritiro oppure promuovendo iniziative di welfare aziendale.

"Un’azienda agricola, ad esempio, - continua Niccolò Balducci, operatore di Pegaso - potrà commissionare a una cooperativa sociale la realizzazione di confezioni regalo per i propri prodotti, creando nuove occasioni di lavoro per le persone con disabilità e sviluppando al tempo stesso il proprio impegno in materia di responsabilità sociale. La prospettiva è quella di costruire un modello di collaborazione capace di generare vantaggi reciproci: da una parte, nuove commesse e opportunità di inserimento lavorativo; dall’altra, imprese più consapevoli del proprio impatto sociale e maggiormente connesse al territorio".

In molti hanno partecipato all’evento di presentazione, ospitato al Ristorante Campaccio. Accanto alle realtà già coinvolte nel progetto, hanno partecipato anche rappresentanti di molte associazioni inclusive del territorio, come Vorrei prendere il treno e Geniali ODV. Oltre al presidente del CNA Empolese, Andrea Marchetti, presente anche il vicesindaco di Empoli, Nedo Mennuti, a testimonianza dell’attenzione del territorio verso un’iniziativa che mette al centro inclusione, lavoro e collaborazione.

Fonte: COeSO Empoli

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