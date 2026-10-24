Dalla Regione oltre un milione per la sicurezza idraulica a Lamporecchio

Oltre un milione di euro dalla Regione Toscana per la sicurezza idraulica del territorio comunale. È questa l'importante notizia arrivata nel corso della settimana all'Amministrazione comunale di Lamporecchio, grazie all'interessamento del sindaco Anna Trassi, che ha sollecitato direttamente la Regione Toscana ottenendo lo stanziamento di 1.160.000 euro destinati alla risoluzione di due criticità del sistema idraulico locale.

Un risultato significativo, frutto del lavoro portato avanti dall'Amministrazione comunale, che ha avanzato le richieste di finanziamento portando avanti un’iniziativa fondamentale per la sicurezza della popolazione, già colpita in passato dai drammatici eventi alluvionali del 2 novembre 2023. La Regione Toscana ha infatti accolto le richieste di finanziamento presentate dal Comune, approvando le risorse necessarie per gli ulteriori interventi urgenti previsti dalla lettera d) dell'articolo 25 del Codice della Protezione Civile.

Il primo intervento riguarderà via Giugnano e il Fosso di Mezzo, per il quale sono stati stanziati 750.000 euro. A seguito degli approfondimenti idraulici condotti in stretta collaborazione con il Genio Civile, gli uffici tecnici comunali stanno già predisponendo gli atti necessari all'avvio dell'opera. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo attraversamento con uno scatolare di dimensioni sensibilmente maggiori rispetto all'attuale, accompagnato dall'adeguamento della viabilità limitrofa. Un intervento che garantirà la massima tenuta in caso di forti piogge.

Ulteriori 410.000 euro saranno invece destinati alla zona del Fosso di Lamporecchio, altro punto particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza idraulica. Per questo secondo intervento è in fase di valutazione la migliore soluzione progettuale anche alla luce della possibilità di procedere alla realizzazione di una cassa di espansione nella zona posta a monte. Un'opera strategica, che consentirebbe di raccogliere e regolare le portate d'acqua in eccesso, contribuendo ad aumentare la sicurezza dei cittadini.

La notizia di questi finanziamenti rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale per rafforzare la prevenzione del rischio idraulico e dare risposte concrete alle problematiche emerse durante l'alluvione del novembre 2023. L'attenzione si concentrerà adesso sulle successive fasi degli interventi, aggiornando la cittadinanza su modalità e tempistiche degli stessi.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Lamporecchio

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