Disordini a Milano, dopo la scoperta di una chat perquisizioni anche a Empoli

Dopo i gravi disordini che si sono verificati il 17 e 18 ottobre, tra le perquisizioni disposte nell'ambito delle indagini che hanno riguardato più province anche in Toscana, c'è anche la città di Empoli. Le operazioni hanno interessato complessivamente 18 città italiane e circa cento persone, tra cui 51 minorenni identificati durante gli episodi di violenza. Le perquisizioni a Empoli sarebbero avvenute dopo la scoperta di una chat sospetta, rintracciata dalla polizia di Monza sul telefono di uno dei giovani protagonisti degli scontri avvenuti a Milano lo scorso fine settimana. La digos di Firenze ha perquisito due ragazze, ma non sarebbe stato sequestrato nulla.

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