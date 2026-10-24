Empoli, muore persona investita da un treno alla stazione

Tragedia questa mattina sui binari a Empoli, dove una persona è morta dopo essere stata investita da un treno. È successo all'altezza della stazione ferroviaria della città, in piazza Don Minzoni.

Sul posto, poco dopo le 8, sono intervenuti gli agenti della Polfer e i soccorsi inviati dal 118. Il personale sanitario intervenuto non ha potuto far altro che constatare il decesso. A perdere la vita un uomo di 62 anni. Sono in corso gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria.

Treni cancellati

Segnalati dagli utenti blocchi sulla circolazione ferroviaria. Il portale regionale Muoversi in Toscana riporta decine di treni cancellati sulla linea.

Sempre questa settimana, mercoledì 21 ottobre, un'altra persona è stata investita da un treno: la circolazione sulla linea Firenze Rifredi-Empoli è rimasta sospesa per tutta la mattina.

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