L’Etrusca ospita la Virtus Siena in un match salvezza a Fontevivo

Mentre il nostro staff cerca di trovare una soluzione ai problemi dei nostri ragazzi con le trasferte, è già ora di tornare tra le mura amiche, con l’arrivo a Fontevivo della Virtus Siena. I biancorossi vengono da un preziosissimo riposo che ha permesso di lavorare al meglio per prepararsi a quello che si preannuncia come un match salvezza a ritmi altissimi. Due squadre simili, per età e per stile di gioco.

La formazione rossoblù, guidata in panchina da coach Filippo Totaro, è una squadra profondamente rinnovata e dalla linea verde cortissima (età media di soli 19 anni), costruita per unire l’esperienza dei giovani del proprio florido vivaio a innesti mirati di categoria. I principali pericoli per la nostra difesa portano i nomi di Andrea Cazzanti – esterno da 15.3 punti di media – e dell’ala-centro David Sirri, arrivato dopo i trascorsi a Rimini in A2 e Faenza in B. Ma l’anima della Virtus risiede nella sfrontatezza dei suoi giovanissimi: elementi futuribili come il playmaker classe 2009 Matteo Ense, ormai inserito in pianta stabile nelle rotazioni senior, e la guardia Cini possono accendersi in un attimo se lasciati liberi.

Coach Martelloni: "La partita con Siena sarà uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Siamo due squadre giovani, molto giovani, che magari hanno due interpretazioni diverse a livello difensivo, ma che entrambe affrontano con grande energia. Siamo due squadre a cui piace correre in contropiede. Credo, quindi, che la chiave del match risieda principalmente nella miglior interpretazione difensiva e nella capacità di limitare i punti degli avversari. Noi dovremo sicuramente limitare Cazzanti e Sirri, perché gran parte dei punti della Virtus Siena passa dalle loro mani. Non dobbiamo però sottovalutare il fatto che, essendo una squadra così giovane, Siena possa trovare molti altri interpreti capaci di segnare tanto nella singola partita, a cominciare da giocatori come Ense o lo stesso Cini, che giocano con molta leggerezza. Si vede chiaramente che è una squadra che ha grande libertà di sbagliare, esattamente come noi d’altronde. Spero sia una bella partita, ma affrontarla e interpretarla nel modo giusto a livello difensivo credo sia l’unico modo per portare a casa i due punti."

Ora serve l’energia del sesto uomo in campo: Fontevivo deve diventare una bolgia dal primo all’ultimo secondo! L’appuntamento è fissato per domenica 25 ottobre alle ore 18:00 a Fontevivo.

Riempiamo gli spalti, tiriamo fuori la voce e trasciniamo i ragazzi alla vittoria! Non hai ancora il tuo abbonamento per vivere da protagonista tutta la stagione? Nessun problema: chiedilo in cassa prima del match!

Tutti a Fontevivo, carichi e compatti per difendere la nostra fortezza! FORZA ETRUSCA!

Fonte: Ufficio stampa Etrusca Basket

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