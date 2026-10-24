Festa al Bar Bellavista di Santa Maria a Monte: "Dieci anni di noi, 60 anni di storia"

Una festa per celebrare la storia non solo di un locale e del suo legame con il paese, ma anche la storia di una famiglia. È quella che domani, domenica 25 ottobre, si prepara a mettere in scena il Bar Bellavista di Santa Maria a Monte in occasione di un "traguardo speciale: dieci anni da quando la nostra famiglia ha deciso di riportare a casa una storia iniziata oltre mezzo secolo fa".

L'apertura negli anni Sessanta

A riavvolgere il nastro è Simone Massetani, nipote di Giulio Massetani e Lina Rosi che negli anni Sessanta dettero vita al bar in via Pregiuntino. "I nostri nonni aprirono il Bar Bellavista insieme alla storica sala da ballo Las Vegas. Il locale era allora un punto di riferimento per la comunità: bar, ristorante e pizzeria, un luogo di incontro, amicizia e condivisione, da dove sono passati anche volti noti come Celentano, Mike Bongiorno, Orietta Berti, Gianni Morandi e tanti altri" proprio grazie alla sala. "Dopo anni di attività, i nonni decisero di lasciare il testimone e affidare il locale ad altri gestori. Ma quella storia non si è mai interrotta".

Il ritorno dei Massetani alla gestione

Fino al 2014 quando, "con grande emozione e senso di responsabilità, ho scelto di riprendere in mano le redini del Bellavista. Dopo una completa ristrutturazione degli ambienti insieme a mio fratello Davide e a mio figlio Gianmarco, abbiamo iniziato una nuova avventura fatta di lavoro, sacrifici, soddisfazioni e soprattutto passione. In questi dieci anni - prosegue Massetani - abbiamo cercato di costudire l'eredità dei nostri nonni, mantenendo vivo lo spirito di accoglienza che da sempre contraddistingue il Bellavista, ma guardando al tempo stesso al futuro con nuove idee ed energie".

L'anniversario: "Una festa da condividere con tutti"

Ora per il Bellavista è giunto il momento di spegnere le candeline. Un anniversario, aggiunge Simone Massetani, che non appartiene solo alla famiglia ma anche alle dipendenti "con cui abbiamo voluto creare un legame che va oltre il semplice rapporto di lavoro e che rispecchia quei valori lasciatici dai nostri nonni, ovvero la famiglia".

L'appuntamento con i festeggiamenti aperti a tutti è per domenica 25 ottobre, a partire dalle 19: "Una festa che vogliamo condividere con tutti i clienti, gli amici, i collaboratori e le tante persone che in questi anni hanno scelto il Bellavista come luogo dove ritrovarsi, festeggiare, sorridere e sentirsi a casa".