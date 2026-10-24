Si finge ispettore di polizia e truffa un compro oro di Prato: preziosi per 115mila euro, arrestato sull’A1

Si è finto ispettore della Polizia di Stato e ha truffato il titolare di un compro oro di Prato, facendosi consegnare preziosi per circa 115mila euro. L’uomo è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia Stradale sull’autostrada A1, all’altezza di Arezzo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il truffatore avrebbe usato tecniche di spoofing per simulare una chiamata dalla Questura di Prato e convincere la vittima ad allontanarsi dal negozio. Si sarebbe poi presentato nell’attività con un tesserino contraffatto, impossessandosi dei gioielli.

Nella perquisizione dell’auto sono stati recuperati 17 monili preziosi, oltre a documenti falsi e agli abiti usati durante il colpo. L’uomo è stato arrestato per possesso di documenti falsi e denunciato per truffa. Sono in corso indagini per individuare eventuali complici e recuperare il resto della refurtiva.

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