Si finge ispettore di polizia e truffa un compro oro di Prato: preziosi per 115mila euro, arrestato sull’A1

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

La Polizia Stradale lo ha fermato ad Arezzo. Aveva usato lo spoofing per simulare una chiamata della Questura

Si è finto ispettore della Polizia di Stato e ha truffato il titolare di un compro oro di Prato, facendosi consegnare preziosi per circa 115mila euro. L’uomo è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia Stradale sull’autostrada A1, all’altezza di Arezzo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il truffatore avrebbe usato tecniche di spoofing per simulare una chiamata dalla Questura di Prato e convincere la vittima ad allontanarsi dal negozio. Si sarebbe poi presentato nell’attività con un tesserino contraffatto, impossessandosi dei gioielli.

Nella perquisizione dell’auto sono stati recuperati 17 monili preziosi, oltre a documenti falsi e agli abiti usati durante il colpo. L’uomo è stato arrestato per possesso di documenti falsi e denunciato per truffa. Sono in corso indagini per individuare eventuali complici e recuperare il resto della refurtiva.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
23 Ottobre 2026

Sospesa una serata in un locale a Prato per sovraffollamento e uscite bloccate

Sospesa una serata in un locale di via delle Rimembranze, a Prato, per il sovraffollamento e alcuni problemi legati alla sicurezza. I controlli sono stati effettuati anche alla luce della [...]

Prato
Cronaca
20 Ottobre 2026

Aggressione con machete a Prato, 30enne ai domiciliari

Un trentenne di nazionalità cinese è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell'ambito delle indagini sull'aggressione con machete avvenuta il 28 settembre a Prato, all'ingresso di un ristorante [...]

Prato
Cronaca
14 Ottobre 2026

Omicidio in un'affittacamere a Prato, la vittima era un giovane di 17 anni

Proseguono a Prato le indagini dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una persona all'interno di un immobile, adibito a dormitorio, in via Marini. La vittima è stata identificata [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina