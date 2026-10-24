Firenze, tutto esaurito a Palazzo Vecchio per la serata benefica dell’ATT

Straordinaria partecipazione e grande emozione al Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio per Insieme per ATT, la serata di raccolta fondi promossa dall’Associazione Tumori Toscana. L'evento ha registrato il tutto esaurito, vedendo la cittadinanza stringersi con calore attorno all'Associazione in un importante momento di condivisione e solidarietà.

La serata si è aperta con un cocktail buffet per poi entrare nel vivo con il contributo dei due ospiti, l'artista Drusilla Foer e il conduttore radiofonico e televisivo Federico Russo, che hanno regalato al pubblico un intenso e apprezzatissimo momento d'intrattenimento tra parole e musica.

L’intero ricavato dell'iniziativa sarà destinato alla realizzazione del nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica ATT di Firenze: uno spazio ideato per affiancare alle terapie tradizionali percorsi personalizzati diretti a migliorare il benessere e la qualità di vita dei malati e dei loro familiari. La nuova struttura andrà ad ampliare lo storico servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite che l’ATT assicura dal 1999 nei territori di Firenze, Prato e Pistoia. L'evento è stato realizzato con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze, in collaborazione con Enic.

"L’Associazione Tumori Toscana, ogni giorno, grazie all’impegno di tanti professionisti e volontari, è a fianco dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, e rappresenta un tassello fondamentale della rete territoriale dei servizi. – ha detto l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – Il ricavato di questa serata andrà a sostenere il nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica, un presidio importante che mette al centro la persona nella sua interezza e rappresenterà un esempio funzionale ed efficace di integrazione tra i servizi sociosanitari e il terzo settore. Sosteniamo con convinzione ATT e li ringraziamo per il lavoro prezioso che svolgono".

"Da 27 anni l'ATT offre cure domiciliari gratuite ai pazienti oncologici delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Con la disponibilità di una nuova sede vogliamo ampliare la nostra offerta assistenziale, attivando un Centro di Riabilitazione Oncologica", ha dichiarato Giuseppe Spinelli, Presidente ATT. "La prevenzione e il miglioramento delle terapie hanno portato a risultati fino a pochi anni fa insperati: oggi in Toscana la sopravvivenza a 5 anni è del 64% ed è in costante miglioramento. Questi dati hanno condotto a un’evoluzione del concetto di ‘guarigione’, intesa non più come semplice assenza di recidiva, ma come il completo recupero del benessere psico-fisico al termine delle cure".

"Accedere a programmi di riabilitazione oncologica è un bisogno emergente dei pazienti a cui l'ATT vuole rispondere - ha proseguito il Presidente Spinelli -. Nell’ambito del nuovo Centro sarà possibile accedere ad ambulatori di psico-oncologia, nutrizione clinica, fisioterapia, agopuntura e praticare attività come yoga, tai-chi e mindfulness. Il tutto, come sempre nella nostra storia, in maniera assolutamente gratuita e senza complicazioni burocratiche. Da 27 anni lavoriamo per non lasciare mai soli i pazienti e le loro famiglie nella malattia; ora vogliamo non lasciarli mai soli nemmeno dopo il termine delle terapie".

Fonte: Ufficio stampa

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