Furti nelle aziende orafe aretine: tre indagati in carcere

I Carabinieri di Arezzo, con il supporto dei militari di Milano e Fermo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Arezzo, su richiesta della Procura, nei confronti di tre uomini. Per il giudice ci sono gravi indizi di colpevolezza a loro carico per furto in concorso, aggravato dalla violenza sulle cose, dall'essere stati in tre e dall'aver agito di notte, in condizioni tali da ostacolare la difesa privata e pubblica.

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Arezzo da novembre 2025 a settembre, hanno ricostruito l'attività di un gruppo organizzato che rubava nelle aziende del settore orafo e della lavorazione dei metalli preziosi. La base era un'autorimessa a Trezzano sul Naviglio (Milano), dove venivano nascosti veicoli di grossa cilindrata con targhe clonate, usati per i colpi notturni, auto "pulite" per gli spostamenti normali, attrezzi da scasso e parte della refurtiva.

I ladri entravano forzando porte e casseforti, aprendo fori nelle pareti e mettendo fuori uso i sensori di allarme e le telecamere.

Sono cinque gli episodi contestati: la notte tra il 21 e il 22 novembre 2025 una ditta orafa; tra il 21 e il 22 febbraio 2026 due aziende orafe e una di verniciatura di mobili; il 23 febbraio un'altra ditta orafa. Il bottino è fatto di oro, argento, bronzo, ottone e materiale tecnologico, per un danno complessivo di circa 130mila euro.

Il Gip ha disposto il carcere per tutti e tre, considerando la gravità del quadro indiziario e il concreto pericolo che i reati si ripetano.

I Carabinieri precisano che la comunicazione è fatta nel rispetto dei diritti degli indagati, da ritenersi presunti innocenti nell’attuale fase del procedimento (indagini preliminari), fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile e per assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

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