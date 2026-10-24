Da gruppo di hacker russi sostegno a manifestazione di Empoli. Nessun disordine al corteo degli studenti

Mentre per la giornata di oggi sono attese manifestazioni a livello nazionale, anche Empoli è teatro di più iniziative. Tra queste quella organizzata da studenti e studentesse empolesi intitolata "generazione senza futuro" che si è svolta questa mattina, in maniera pacifica, con ritrovo in via Bonistallo.

Secondo quanto appreso e riportato dall'Ansa "il gruppo di hacker russi Noname057(016) - che in questi anni ha più volte lanciato attacchi cyber contro aziende e istituzioni italiane e occidentali in generale - ha postato sui propri canali Telegram sostegno alla manifestazione studentesca in programma oggi a Empoli". Nel post, monitorato da intelligence e polizia postale, i Noname avrebbero dichiarano anche che avrebbero partecipato direttamente alla manifestazione invitando altri a farlo. Il gruppo si sarebbe distinto per azioni di propaganda contro i Paesi che sostengono l'Ucraina; attacchi più dimostrativi che efficaci.

Il riferimento, quindi, sarebbe al corteo di studentesse e studenti che si è tenuto stamattina, al quale si sono uniti diversi cittadini e istituzioni, che si è svolto senza nessun problema di ordine pubblico. I giovani avevano indetto il corteo nei giorni scorsi unendosi alle proteste contro il carovita e per chiedere fondi per le scuole: "La difesa della scuola pubblica e di una vita dignitosa è una battaglia che riguarda ognuno di noi. Il futuro è un nostro diritto, non un privilegio".

Sempre a Empoli oggi pomeriggio è invece in programma un'altra manifestazione, indetta a seguito dell'assemblea pubblica che si è tenuta al Csa Intifada lo scorso 21 ottobre, con concentramento in piazza Farinata degli Uberti alle 15.30 "contro il carovita e politiche di riarmo", in concomitanza con altre manifestazioni in altre piazze toscane, italiane ed europee.

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