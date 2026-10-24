Incontro su "clima e futuro" a San Miniato. Assessore Barontini: "Scegliere la prevenzione"

"L’incontro "Clima e futuro – Capire oggi per agire domani", a San Miniato, ha richiamato una priorità: fare della prevenzione il criterio delle nostre scelte. Significa ridurre le emissioni, accelerare la transizione energetica e preparare i territori agli effetti del cambiamento climatico. È la direzione, ad esempio, del Masterplan della costa approvato ad agosto dalla Giunta Regionale: programmare gli interventi contro l’erosione con una visione di lungo periodo. La Toscana lavora per integrare la verifica climatica nelle politiche regionali, con il contributo del Consorzio LaMMA. Dati e mappe dei rischi devono guidare gli investimenti pubblici, per intervenire prima, proteggere le persone e ridurre i danni".

Queste sono le parole dell’assessore all’Ambiente della Regione Toscana David Barontini che hanno riassunto il senso dell’incontro "Clima e Futuro", tenutosi il 22 ottobre, a palazzo Grifoni a San Miniato, in provincia di Pisa, al quale sono intervenuti, fra gli altri, Giovanni Urti, presidente della Cassa di Risparmio di San Miniato, il commissario del Consorzio LaMMa Toscana Francesco Meneguzzo e la ricercatrice IRPET Letizia Ravagli.

Fra i temi dell’incontro la discussione sugli effetti ambientali ed economici derivanti dal cambiamento climatico in corso e sulle scelte politiche necessarie ad affrontarli con visione ampia e decisioni tempestive.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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