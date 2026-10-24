Lucca Comics 2026, 160 treni in più e nuovi orari da Firenze, Viareggio e Pisa

Regione Toscana, Trenitalia e RFI accompagnano il crescente successo di Lucca Comics con 160 treni straordinari e oltre 450.000 posti offerti, con un incremento di circa 20 treni e 50.000 posti rispetto al 2025 e l’utilizzo di materiale rotabile a maggiore capacità.

La separazione delle tratte, limitando eventuali propagazioni di ritardi o criticità da una linea alle altre, e l'attestamento dei servizi a Lucca consentiranno ai convogli di permanere in stazione tra un servizio e il successivo e introdurranno anche modifiche degli orari per i pendolari e gli utilizzatori sistematici non interessati alla manifestazione.

"La Regione – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Filippo Boni – assieme a Trenitalia e RFI conferma la sua attenzione rivolta a rendere sempre più accessibile e raggiungibile una rassegna in grado di attrarre ogni anno un numero sempre crescente di appassionati, attraverso un modello di mobilità che privilegia il trasporto pubblico ferroviario regionale e modalità di spostamento sostenibili e orientate alle esigenze di chi usa ogni giorno il treno come usuale mezzo per raggiungere le località di lavoro, svago e le mete culturali che la Toscana offre".

Per le giornate del 28, 29 e 30 ottobre, il modello di esercizio ricalcherà sostanzialmente quello adottato negli anni precedenti, con il potenziamento dell'offerta ordinaria mediante circa 20 treni straordinari sulle direttrici Firenze, Pisa, Viareggio e Aulla che convergono sulla stazione di Lucca.

La principale novità dell'edizione 2026 riguarda invece le giornate del 31 ottobre e 1° novembre, tradizionalmente caratterizzate dai maggiori volumi di traffico. In tali giornate, Lucca diventerà il punto di attestamento delle principali linee ferroviarie interessate dall'evento, con un modello di esercizio basato su collegamenti dedicati e continui tra Lucca e le rispettive località di origine e destinazione.

Fatta eccezione per il collegamento Lucca-Aulla, che manterrà il servizio ordinario nella giornata di sabato e sarà integrato la domenica da due collegamenti straordinari, le altre tratte saranno organizzate attraverso servizi a spola dedicati.

Di seguito i principali dati dell'offerta prevista nelle giornate del 31 ottobre e 1° novembre.

Per il collegamento Firenze – Lucca, che interessa circa il 44% del flusso di viaggiatori diretti alla rassegna, sabato 31 ottobre sono stati previsti 61 treni Rock e Vivalto con servizio di A/R con un’offerta complessiva di circa 43.000 posti. Domenica 1° novembre saranno invece in servizio 60 treni Rock e Vivalto A/R capaci di trasportare circa 44.000 passeggeri.

Il collegamento Lucca – Viareggio, che copre circa il 20% del flusso dei viaggiatori interessati alla rassegna, sabato 31 ottobre vedrà in servizio 59 treni Jazz e Pop con servizio di A/R capaci di ospitare circa 24.000 passeggeri. Per domenica 1° novembre saranno in circolazione 56 treni Jazz A/R che offriranno circa 20.000 posti.

La tratta Pisa – Lucca vedrà in servizio sabato 31 ottobre 63 treni Rock e Vivalto A/R con circa 42.000 posti disponibili. Domenica 1° novembre saranno invece 58 i treni Rock e Vivalto A/R disponibili, capaci di ospitare 41.000 passeggeri.

Il collegamento Aulla – Lucca prevede sabato 31 ottobre l’attivazione di 27 convogli Swing A/R con una capacità di circa 5.000 posti. Domenica 1° novembre sulla stessa tratta saranno disponibili 14 treni Swing A/R in grado di trasportare circa 3.000 passeggeri.

Per favorire una migliore distribuzione dei flussi e ampliare il bacino di accessibilità all'evento, verranno inoltre introdotti per la prima volta alcuni collegamenti diretti a lunga percorrenza dedicati alle tratte Chiusi - Lucca / Lucca - Chiusi nelle giornate del 31 ottobre e 1° novembre, Roma - Lucca / Lucca - Roma nelle giornate dal 28 ottobre al 1° novembre e La Spezia - Lucca / Lucca - La Spezia nelle giornate dal 28 al 31 ottobre.

I sistemi di vendita di Trenitalia sono aggiornati.

Trenitalia segnala che dalle ore 21:00 di giovedì 29 ottobre alle ore 20:59 di venerdì 30 ottobre è stato proclamato uno sciopero nazionale che, qualora confermato, interesserà l'intero Gruppo FS e le possibili conseguenze sull'evento potrebbero essere rilevanti. Occorre considerare inoltre che il termine dello sciopero, previsto in serata, potrebbe compromettere anche le attività di riposizionamento dei materiali rotabili necessarie per garantire il modello di esercizio previsto a partire dalla mattina di sabato 31 ottobre. Gli effetti dello sciopero potrebbero pertanto estendersi oltre la giornata del 30 ottobre, con ripercussioni sulla regolarità e sulla piena realizzazione dell'offerta straordinaria programmata per il weekend di massima affluenza.

Fonte: Regione Toscana

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