Manifestazioni a Firenze, in centro più negozi con pannelli a protezione delle vetrine

Mentre non è ancora stato reso noto il ritrovo della manifestazione annunciata via social in diverse città italiane, compresa Firenze, questa mattina in città le vetrine di alcuni negozi e gioiellerie sono state blindate e protette con pannelli. In particolare in via Tornabuoni, vie del lusso e altre strade del centro storico.

Oggi sono due le possibili iniziative che potrebbero svolgersi a Firenze, una diffusa sempre via social per le 15 in piazza della Signoria, l'altra quella annunciata dal "movimento 17 ottobre" che nella giornata di ieri ha annullato le piazze rese note inizialmente. Il neonato movimento nei giorni scorsi aveva diffuso un volantino su una "mobilitazione permanente" "ogni sabato alle 15", comprendendo diverse città tra le quali Firenze in piazza Santa Maria Novella. Alla vigilia di sabato 24 l'annullamento delle piazze che, sempre come comunicato dal movimento, saranno rese note oggi poco prima delle 15.30 (Qui la notizia).

Intanto ieri in Prefettura si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in vista delle eventuali manifestazioni: tra le misure adottate dalla strategia operativa "prevenzione attraverso attività di vigilanza e monitoraggio del territorio per intercettare segnali o azioni che possano turbare la sicurezza pubblica", "continuo scambio di informazioni per favorire il flusso di notizie in tempo reale allo scopo di garantire il tempestivo intervento operativo volto a tutelare la collettività" e "costante interlocuzione con le istituzioni locali".

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