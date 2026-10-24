Marco Cordone al congresso federale Lega: "Avanti con Matteo Salvini segretario"

Marco Cordone, segretario della sezione comunale della Lega di Fucecchio - Cerreto Guidi, commissario protempore della sezione di Gambassi Terme - Montaione e vicesegretario Provinciale di Firenze, parteciperà oggi 24 ottobre e domani 25 al Congresso Federale straordinario della Lega che si aprirà nel primo pomeriggio odierno a Milano, in qualità di Delegato Federale, tra l'altro tra i più votati in Toscana.

"Partecipo al Congresso Federale della Lega a sostegno del progetto di Matteo Salvini - dichiara Cordone - e lo voterò a Segretario Federale perché ritengo che allo stato attuale Matteo Salvini sia l'unico politico capace di rilanciare alla grande il Carroccio in vista anche delle Politiche 2027 e perché condivido il suo progetto di Lega di Lotta e di Governo. Di Salvini mi fido più di altri e comunque piaccia o non piaccia, il nostro capitano ha determinate capacità. Io non ho mai fatto politica con i sondaggi ma siccome una buona parte della classe politica la fa, constato che gli ultimi sondaggi danno la Lega ben oltre il 7%. Inoltre, sono tra i firmatari della Mozione congressuale di Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone su 'La battaglia per il nostro futuro: immigrazione controllata, cittadinanza meritata, no sharia'; porterò al Congresso leghista la voce dei nostri territori dove gli iscritti stanno aumentando, solo a Fucecchio diverse decine. Per me come ho detto al nostro Commissario regionale On. Andrea Crippa, per crescere politicamente, conta l'impegno serio e continuativo sul territorio ed il tesseramento. Avanti con la Lega e con Matteo Salvini Segretario".

Fonte: Lega Fucecchio

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