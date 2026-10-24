Meyer, l'app per gestire i turni infermieristici al Premio Forum PA 2026

Sanità Firenze
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In foto l'infermiere del Meyer Salvatore Angileri che ha ritirato il premio in rappresentanza del Dipartimento delle professioni sanitarie

Il progetto tra i premiati della manifestazione che valorizza le soluzioni più avanzate del sistema salute

Un'app che aiuta il personale del Meyer a organizzare l'assistenza infermieristica, adattandola in modo dinamico alla complessità dei pazienti da seguire. Si tratta del progetto “Pediatric Care Complexity Mapping (PedCCM)” messo a punto dal Meyer, che è tra quelli premiati dal Premio Forum PA 2026, manifestazione che valorizza le soluzioni più avanzate del sistema salute.

“Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ricevuto dal Premio Forum PA 2026, che ha selezionato il progetto messo a punto dal Meyer tra quelli vincitori dell’edizione 2026 – commenta il Direttore Generale del Meyer Federico Gelli - È un attestato che giunge a testimonianza dell’impegno del nostro ospedale al miglioramento continuo, anche attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e la valutazione dinamica della complessità assistenziale. L’obiettivo è di impiegare nel modo più efficiente possibile competenze e risorse disponibili, garantendo la massima sicurezza delle cure per i pazienti pediatrici”.

“Un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione e che valorizza il lavoro quotidiano di una realtà d’eccellenza come il Meyer – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani –. L’innovazione tecnologica e organizzativa al servizio della sanità pubblica è una priorità per la Toscana, e questo premio dimostra che il nostro sistema sanitario sa investire in strumenti avanzati per migliorare la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti, a partire dai più piccoli”.

“Il progetto PedCCM rappresenta un esempio concreto di come la sanità toscana sappia coniugare innovazione e centralità della persona – aggiunge l’assessora alla salute Monia Monni –. Valorizzare le competenze infermieristiche attraverso strumenti digitali significa non solo ottimizzare le risorse, ma soprattutto garantire cure sempre più appropriate e sicure ai bambini e alle loro famiglie. Come Regione continueremo a sostenere percorsi di innovazione che mettono al centro i professionisti sanitari e i pazienti”.

Il progetto

Il progetto, sviluppato dal Dipartimento delle professioni sanitarie dell’AOU Meyer IRCCS con il supporto tecnico dell’’Ingegneria gestionale dell’Università di Firenze, costruisce un framework integrato e un Decision Support System per la gestione dinamica dei turni infermieristici in area pediatrica. Il sistema – una app – misura in tempo reale l’equilibrio tra la complessità assistenziale dei pazienti e le competenze effettivamente disponibili nel team attraverso un algoritmo. Il fine del progetto è migliorare sicurezza delle cure, allocazione delle risorse e sostenibilità organizzativa, mappando l’Indice di Equilibrio, tra la complessità assistenziale dei pazienti ricoverati e le competenze infermieristiche realmente disponibili nei singoli turni operativi.

Fonte: AOU Meyer IRCCS - Ufficio stampa

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