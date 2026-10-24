Montopoli, al via la seconda Mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici

Inaugurata la seconda edizione della Mostra Mercato del tartufo Bianco e dei prodotti tipici montopolesi. Il taglio del nastro, accompagnato dai tamburi e dalle chiarine della ProLoco, ha dato il via alla manifestazione dedicata ai sapori e alla cultura toscana.

Una rassegna promossa dal Comune in coprogettazione con l'associazione culturale Arco di Castruccio, con la collaborazione delle tante realtà associative e istituzionali del territorio.

"Grazie alle tante realtà e alle persone che hanno contribuito a realizzare questa seconda edizione - hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – Un’iniziativa realmente popolare e accessibile a tutti e tutte. Una tappa importante che si inserisce, insieme a tante altre, nel percorso che abbiamo messo in campo per promuovere il nostro territorio, attraverso le ricchezze paesaggistiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche. La mostra del tartufo si inserisce così in un calendario ricco di momenti in cui potersi aprire ai turisti vicini e lontani, in cui celebrare i frutti di una terra accogliente e unica".

Per tutta la giornata di oggi e di domani, domenica 25 ottobre, in piazza 2 giugno ci saranno gli stand enogastronomici dedicati a tartufi, vino, olio, pasta, formaggi, norcineria, miele, cioccolato e ai prodotti della città gemellata di Valbonne. Il programma comprende poi mercatini, momenti per famiglie, show cooking e talk di approfondimento; tutte le attività sono a ingresso gratuito.

"Questa rassegna – ha detto Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - dimostra come un prodotto d'eccellenza possa trasformarsi nell'alfiere di un intero ecosistema territoriale, unendo storia, cultura e saper fare. Il nostro impegno istituzionale è affiancare quelle progettualità capaci di andare oltre la semplice promozione commerciale per generare un'autentica rete di comunità. Lavorando in sinergia tra istituzioni, imprese e associazioni, creiamo nuove e concrete opportunità di sviluppo economico e, al contempo, rafforziamo il valore identitario della destinazione Terre di Pisa". Presente all’inaugurazione anche Barbara Carli, direttrice generale Cna Pisa.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 ottobre, spazio ai talk sulla destinazione sostenibile con la Comunità d'Ambito "Terre di Pisa", e quello dedicato agli 800 anni della morte di San Francesco "In simbiosi con la terra". Domenica mattina l’approfondimento riguarderà lo sport con "Montopoli, storie che fanno comunità" con il ciclista Marco Zamparella e le ricette del passato con la storia del Dolce di San Matteo. Spazio agli show cooking poi a partire dalle 12.30 con la pasta al tartufo firmata dallo chef Gilberto Rossi e il Pastificio Morelli, a seguire una rivisitazione del pancotto tradizionale con Benedetto Squicciarini, un laboratorio per i più piccoli sulle api e il miele, una masterclass dedicata all’olio locale e infine una dedica speciale allo zuccotto.

Ad arricchire l'offerta saranno la mostra d'arte "Ri-Nascita" per l'Ottobre Rosa, l'esposizione didattica "Il tartufo bianco, dal bosco alla tavola", le visite guidate con "La Circolare dei Castelli", le aperture del Conservatorio di Santa Marta e del Museo Civico di Palazzo Guicciardini, dove si terranno i laboratori per bambini "Che storia, Tartufetto!" e "Mani nell'Argilla". Sala Pio XII per due giorni si trasformerà nell'Osteria del tartufo “Bianco e nero” sabato sera per una cena a prezzo popolare a cura della Condotta Slow Food San Miniato e dell’Empolese Valdelsa. Su prenotazione al numero 366 4438914. E la domenica per un pranzo con i sapori della tradizione, letti in chiave tartufo.

La rassegna vede il patrocinio di Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

Il programma completo è consultabile sul sito https://mostradeltartufomontopoli.it/

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

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