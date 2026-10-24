Mura medievali di Volterra, dal monitoraggio alla valorizzazione

Cultura Volterra
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Dopo la ricognizione del Comune con la Soprintendenza, un secondo lotto di lavori da oltre 553mila euro riguarderà diversi tratti della cinta. Dalla Regione via libera a usare i 750mila euro della legge regionale 38/2024 per valorizzare tutta l’area di San Felice, non solo il tratto crollato

L’Amministrazione comunale di Volterra, di concerto con la Soprintendenza, ha completato nei mesi scorsi una ricognizione dettagliata della Cinta muraria, individuando i tratti esposti a maggiori fattori di rischio. Le indicazioni emerse sono state integralmente recepite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Pisa e Livorno che nella gara già pubblicata dei lavori di restauro e messa in sicurezza delle mura medievali di Volterra, oltre al lotto Porta San Felice, ha previsto un secondo lotto sulle Mura medioevali per € 553.572,73 prevedendo indagini diffuse, il ripristino delle criticità già individuate e il
miglioramento della sicurezza del paramento.

Gli interventi toccheranno diversi punti della cinta. In particolare: il tratto a sinistra della Porta San Francesco, l’area a monte del parcheggio di Vallebona, le porte della Fonte di Docciola, il segmento tra Porta all’Arco e Porta San Felice e le zone circostanti Porta San Felice. Complessivamente saranno analizzati circa 4.000 metri quadrati del fronte esterno delle mura.

Ma c'è di più. La Regione Toscana ha autorizzato l’Amministrazione a destinare i 750.000 euro previsti dalla Legge Regionale 38/2024 non solo al restauro delle mura di San Felice, ma alla valorizzazione di tutta l’area. Il progetto interesserà il complesso a partire dalla Piazzetta degli Avelli, con la riqualificazione dei percorsi, delle Fonti di San Felice, della Porta inferiore fino ai lavatoi, inclusa la messa in sicurezza e il restauro della struttura. Il crollo delle mura di San Felice si è trasformato da emergenza in opportunità. Gli interventi non si limiteranno al ripristino del tratto crollato: prevedono il monitoraggio delle Mura medioevali, lavori di messa in sicurezza già finanziati e la valorizzazione unitaria di tutto il sistema di San Felice, patrimonio storico, architettonico e paesaggistico della città.

Fonte: Ufficio stampa

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