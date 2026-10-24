Non si ferma all’alt e fugge in auto all’alba: arrestato 27enne

I Carabinieri della Stazione di Ponsacco (Pisa) hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 27 anni per resistenza a pubblico ufficiale. È successo nelle prime ore della mattinata di ieri, venerdì 23 ottobre, durante i servizi di controllo del territorio.

L’intervento è scattato intorno alle 5 nei pressi di piazza della Mostra. L’uomo, alla guida di un’auto, non si è fermato all’alt della pattuglia ed è scappato a velocità sostenuta per le vie della città, creando una concreta situazione di pericolo per l’incolumità pubblica. I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato in sicurezza all’interno della stessa piazza. Una volta fermato, il conducente si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

Nella perquisizione i militari hanno trovato un taglierino lungo 23 centimetri, con lama da 10, sequestrato in sede penale. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo e affidata a una depositeria autorizzata.

L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, che si è tenuto la mattina stessa. Il giudice ha convalidato l’arresto e non ha disposto alcuna misura.

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