"Volete occupare? meglio se lasciate stare", Cgil sullo striscione nel Mugello: "Messaggio intimidatorio"

Il messaggio intimidatorio, che condanniamo, apparso su uno striscione ieri mattina davanti al liceo Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, nel Mugello (“Volete occupare? Meglio se lasciate stare”), è un atto antidemocratico che mina le basi della democrazia e svilisce le giuste rivendicazioni degli studenti. Chiedere una scuola pubblica migliore ed un futuro con più opportunità sono richieste per il bene di tutta la collettività oltreché degli studenti.

In questi giorni si parla molto di violenze da parte dei giovani, ma è importante sottolineare che gli studenti in mobilitazione si stanno comportando in modo serio e responsabile, mentre è questo striscione a operare una forma di violenza particolarmente grave.

Siamo al fianco con le studentesse e gli studenti Mugellani.

Nel Mugello non c'è alcuno spazio per fascismo, intimidazione e prepotenza.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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