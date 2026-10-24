PolioPlus, al Rotary club Comprensorio del Cuoio serata di informazione e solidarietà

Una serata dedicata alla conoscenza, alla solidarietà e ai valori del servizio: giovedì 22 ottobre 2026, presso il ristorante La Casa Rossa di Ponte a Cappiano, il Rotary Club Comprensorio del Cuoio ha rinnovato il proprio sostegno al progetto PolioPlus, una delle più significative iniziative umanitarie del Rotary internazionale.

L’incontro ha offerto ai soci e agli ospiti l’opportunità di approfondire gli aspetti medici della poliomielite e di ripercorrere l’impegno rotariano nella lotta contro una malattia che ha segnato la vita di intere generazioni.

Ad aprire gli interventi è stato l’amico Dott. Andrea Orsini, che ha illustrato con chiarezza e rigore scientifico le caratteristiche della poliomielite, le modalità di trasmissione del virus e le conseguenze dell’infezione. Una malattia che può colpire il sistema nervoso e provocare paralisi anche permanenti, rendendo la prevenzione uno strumento fondamentale per la tutela della salute.

Ripercorrendo la storia delle epidemie e dei progressi della medicina, il Dott. Orsini ha spiegato il ruolo decisivo della vaccinazione: dall’introduzione del vaccino iniettabile sviluppato da Jonas Salk, nel 1955, al successivo vaccino orale di Albert Sabin, che ha consentito di estendere le campagne di immunizzazione su vasta scala. Una conquista scientifica che ha trasformato il futuro di milioni di bambini.

È quindi intervenuto l’amico Dott. Augusto Pietro Casani, che ha sottolineato il contributo del Rotary al percorso verso l’eradicazione della poliomielite. Con il lancio di PolioPlus nel 1985 e la partecipazione, dal 1988, all’Iniziativa globale per l’eradicazione della polio, il Rotary ha fatto di questo obiettivo un impegno duraturo, sostenuto dalla generosità dei soci, dal volontariato e dalla collaborazione internazionale.

L’approfondimento si è accompagnato a un gesto concreto di solidarietà: nel corso della serata è stata organizzata una lotteria benefica, destinando le risorse raccolte al progetto. Un’iniziativa capace di unire il piacere della convivialità alla responsabilità del servizio, coinvolgendo soci e ospiti in una causa comune. Il valore delle donazioni viene ulteriormente accresciuto dalla collaborazione con la Fondazione Gates, che aggiunge due dollari per ogni dollaro donato dal Rotary, triplicando così le risorse complessivamente disponibili nell’ambito dell’accordo.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato il conferimento di un attestato di eccellenza per l’annata rotariana 2025-2026, riconoscimento legato alla capacità di promuovere un’esperienza positiva per i soci e di esprimere concretamente i valori del Rotary. Un richiamo al significato dell’appartenenza associativa, che trova nella partecipazione, nell’amicizia e nel servizio le sue espressioni più autentiche.

A rendere ancora più significativa la serata è stata la presentazione di due nuove socie, l’Avv. Serena Nazzi e l’Avv. Sebastiana Montagnani. Professioniste affermate, entrambe si distinguono per le qualità umane, la sensibilità verso i bisogni della comunità e l’impegno nel sociale. Il loro ingresso rappresenta un prezioso arricchimento per il Club, che accoglie nuove competenze, energie e disponibilità da mettere al servizio degli altri.

Fonte: Ufficio stampa

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