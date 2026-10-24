In 200 al presidio degli studenti in piazza Dante a Pisa contro il carovita

Sono circa 200 i manifestanti che stanno partecipando a Pisa al presidio promosso da studenti delle scuole superiori e universitari, nell’ambito delle proteste contro il carovita che si stanno svolgendo in tutta Italia. Il luogo scelto è piazza Dante, nel cuore del centro storico e luogo simbolo degli universitari, davanti al palazzo della Sapienza, uno degli edifici di rappresentanza dell’ateneo pisano.

Alcuni dei promotori, alternandosi al microfono, hanno spiegato ai partecipanti: "Abbiamo sentito il bisogno di costruire una piazza aperta di giovani senza etichette politiche ed è un fatto positivo che ci siano movimenti giovanili che si impegnano per tematiche che riguardano tutti".

Riferendosi poi alle violenze e ai saccheggi della settimana scorsa a Milano, hanno aggiunto di condannare certe condotte e sottolineato che: "è violenza anche quella dello Stato che non cura le periferie e non si occupa del disagio delle fasce meno abbienti della popolazione".

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