Proteste al liceo Marconi, compare un cartellone di solidarietà agli studenti

Sull’onda delle proteste degli studenti del liceo Marconi di San Miniato è comparso un cartellone di solidarietà ai ragazzi. Da quanto si apprende, sarebbe stato realizzato e appeso da una parte del personale della scuola.

In questi giorni gli studenti hanno scioperato e presidiato la sede di via Trento a La Scala per chiedere lavori all’edificio, da tempo in una situazione precaria: la scuola ha cambiato più sedi negli anni, quella attuale è in affitto e la Provincia di Pisa ha deliberato di acquistarla. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Simone Giglioli con un video rivolto agli studenti.

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