Proteste al liceo Marconi, il sindaco Giglioli in un video agli studenti: "Le istituzioni sono al vostro fianco"

Dopo due giorni di protesta degli studenti davanti al liceo Marconi di San Miniato, in via Trento a La Scala, il sindaco Simone Giglioli ha pubblicato un video rivolto direttamente ai ragazzi. Nel messaggio il sindaco, che è anche consigliere provinciale, assicura che sui lavori per le nuove aule l’iter ha per lui priorità massima e si dice pronto a incontrare gli studenti.

"Con questo breve video desidero rivolgermi ai ragazzi del liceo Marconi che in questi giorni stanno protestando per diversi motivi, uno dei quali è una maggiore dignità e un maggior decoro della loro scuola. Io posso dire questo: attraverso le cinque aule che verranno ricavate nell’edificio accanto sicuramente la situazione del Marconi migliorerà, perché farà ridurre la pressione sia sui bagni, sia sulle aule più piccole che sono nel corpo principale. I lavori per queste cinque aule sono andati un po’ per le lunghe, però verranno effettuati e in uscita, spero nel più breve tempo possibile, ma manca veramente poco, la cosiddetta determina di affidamento per queste cinque aule e poi successivamente l’inizio dei lavori".

Le cinque nuove aule, quindi, alleggeriranno bagni e aule del corpo principale. L’affidamento dei lavori non è ancora arrivato, ma secondo Giglioli manca poco.

"Chiaro che ci sono state delle lungaggini burocratiche anche nella Provincia e per questo i lavori ancora non sono stati affidati. Mi auguro che quanto prima l’iter sia completato, un iter a cui io do priorità massima proprio perché migliora tutta una serie di situazioni che sono all’interno del liceo. Poi sapete benissimo, cari ragazzi, che la Provincia ha deliberato l’acquisto dell’immobile e di tutta l’area del liceo, e questo permetterà di avere una scuola di proprietà pubblica su cui investire, sui due immobili, e di poter risolvere i tanti problemi che attualmente l’immobile ha. Ecco per questo ci tenevo a dirvi queste cose: avete ragione, ma le istituzioni ci sono, sono al vostro fianco proprio per migliorare la situazione e penso che abbiamo iniziato quel percorso che mette fine a 20 anni di balletti sul liceo".

Il sindaco ricorda che la Provincia di Pisa ha deliberato l’acquisto dell’immobile: con una scuola di proprietà pubblica sarà possibile investire su entrambi gli edifici e risolvere i problemi strutturali.

Giglioli annuncia infine un incontro:"Proprio per questo cercheremo nel più breve tempo possibile di fare un incontro con la Provincia, io stesso mi rendo disponibile anche come consigliere provinciale per incontrarvi e quando volete, naturalmente, io ci sono e sono al vostro fianco".

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