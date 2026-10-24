Puccini Comics & Games 2026, gli appuntamenti del Museo per Lucca Comics

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Dal 29 ottobre al 1° novembre la casa natale è set per cosplayer, con firmacopie di Bigo, concerto della Banda Bassotti in piazza Cittadella e i Topolino dedicati alle storie pucciniane. Tra gli eventi patrocinati dalla Fondazione, la mostra "Nagasaki ‘45" e lo spettacolo "Turandot non esiste"

Tutto pronto al Puccini Museum - Casa natale per accogliere i visitatori di Lucca Comics & Games 2026. Il Museo e la Fondazione Giacomo Puccini nei cinque giorni dell'evento accompagneranno gli ospiti più importanti del festival lucchese del fumetto dell’animazione e giochi alla scoperta dei tesori e dei cimeli della residenza storica e di quelli della mostra "Turandot O divina bellezza! O sogno! O meraviglia!" a 100 anni dalla prima rappresentazione. Un'occasione per incontrare in modo inaspettato i grandi personaggi del mondo di Lucca Comics & Games.

Il museo sarà set per i cosplayer più belli dal 29 al 31 ottobre dalle 14.30 alle 16.30. Venerdì 30 ottobre dalle 12.30 alle 14.30 firmacopia con Bigo – Davide Bigotti. Domenica 1 novembre concerto in piazza Cittadella con la Banda Bassotti (Intermezzo da Manon Lascaut, Star Wars fanfare and prologue, Nessun dorma da Turandot) seguirà corteo dei cosplayer di Star Wars. Nel bookshop in accordo con Panini saranno in vendita tutti i numeri di Topolino dedicati alle storie pucciniane. Inoltre la Fondazione Giacomo Puccini patrocina e invita tutti a visitare due eventi particolari: la mostra "Nagasaki ’45 – L'eredità di Takashi e Midori Nagai" a San Cristoforo dedicata alla graphic novel della fumettista francese Nathalie Fourmy sulla città giapponese distrutta dalla bomba atomica e scelta da Puccini poco più di quaranta anni prima per ambientare l'opera Madama Butterfly; e il 29 ottobre all'Auditorium del Suffragio alle 13.30 lo spettacolo "Turandot non esiste" (della serie How I met Puccini) con Valentina Scheldhofen Ciardelli, Costantino Buttitta e Stefano Teani.

Tutte le informazioni su www.puccinimuseum.org

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