Regina Schrecker madrina della nuova edizione della scuola di Punto Tavarnelle

Una madrina d'eccezione, cosmopolita e dal talento eclettico, battezzerà la nuova edizione della scuola di ricamo gratuita "Punto Tavarnelle", in partenza la prossima settimana, da lunedì 26 ottobre, con sei diversi corsi di formazione e valorizzazione dell’antica tradizione artigianale, finanziati e organizzati dal Comune di Barberino Tavarnelle. Il Chianti si prepara ad accogliere un’icona della moda del ventesimo secolo che ha ispirato i giganti della pop art, dell’estetica contemporanea e del neoespressionismo, amica e musa degli artisti statunitensi Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat.

Top model tra le più acclamate, riconosciuta anche con il prestigioso titolo di Lady Universo conferito nel 1971, ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. La donna di straordinaria bellezza, talento e amore per il mondo della moda e della cultura, che farà da 'madrina' all'apertura della stagione formativa 2026-2027, è la leggendaria Regina Schrecker, oggi stilista, imprenditrice e fashion designer di fama internazionale.

L’incontro con le ricamatrici del Punto Tavarnelle avverrà mercoledì 28 ottobre dalle ore 14.30 nella rinnovata sede della scuola di ricamo che da quest’anno trova casa in uno spazio rinnovato dal Comune, frutto di una recente opera di riqualificazione, situato in via Cassia, 51 a Barberino Val d’Elsa, nel comune di Barberino Tavarnelle (FI).

Regina Schrecker, di origini tedesche e adozione italiana, dallo spirito ribelle e aperto alla valorizzazione della diversità, come fonte di ricchezza umana, vanta una brillante carriera che ha illuminato il percorso di ascesa della moda tricolore sin dagli anni Sessanta. Dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano in Lingue, Storia dell’Arte e del Teatro, Regina inizia a lavorare in Rai nei caroselli con Johnny Dorelli, Walter Chiari, Enzo Jannacci.

Prende avvio il suo fortunato percorso di modella, arricchito dall’amicizia e dalla stima di Andy Warhol che realizzerà un ritratto per lei, come anche Jean Michel Basquiat, usando quest'ultimo i trucchi personali della giovane. Sono gli anni che cavalcano il decennio Settanta-Ottanta. La vocazione e l’esperienza coltivata nella dimensione dell’haute couture si trasformano in un interesse e una speciale attitudine che la spingerà a creare abiti, più che indossarli. È così che nasce l’impronta stilistica di Regina Schrecker che oggi possiede un marchio e firma una collezione tutta sua, diffusa su scala mondiale, che comprende anche abiti di scena e per il teatro, oltre a realizzare progetti di caratura internazionale e impegnarsi nella realizzazione di opere d’arte contemporanea.

"Siamo emozionati e onorati – dichiara il sindaco David Baroncelli – di poter accogliere nel nostro territorio la grande Regina Schrecker, all’apertura di questa nuova avventura che ha registrato un’incredibile crescita nel numero delle aspiranti ricamatrici, raddoppiando o quasi il totale delle partecipanti dello scorso anno. Un incontro speciale che permetterà di far conoscere alla stilista l’unicità dei meravigliosi manufatti realizzati nel passato e nel presente e potrà aprire nuove strade all’investimento del Comune che mira a portare avanti il percorso di valorizzazione, promozione e formazione dell’arte dell’ago e del filo legata alle origini del merletto Punto Tavarnelle".

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO

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