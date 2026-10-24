A Santa Maria Novella i giovani chiedono di fare un corteo: situazione tranquilla

Situazione tranquilla al momento a Firenze, presidiata per le manifestazioni annunciate dopo i fatti di Milano. In piazza Santa Maria Novella, ultimo luogo annunciato per il raduno e senza altre piazze indicate, sono presenti alcuni gruppi di giovani e giovanissimi. Altri si affacciano in piazza e cambiano direzione velocemente.

I manifestanti stanno cercando di concordare con le forze dell’ordine la possibilità di svolgere un corteo, presumibilmente in direzione del Duomo e assicurano che sarà un’iniziativa pacifica.

Tutto intorno ci sono molti turisti e semplici cittadini. La situazione è vigilata con discrezione dalle forze dell’ordine, presenti in gran numero, che hanno anche identificato alcuni giovani. Intanto un gruppetto intona "Bella ciao", mentre un altro mostra un cartello con scritto "Con questo carovita mi ubriaco con l’acqua". Altri giovani mostrano una bandiera della Palestina.

Il corteo verso Santo Spirito

I manifestanti riuniti in piazza Santa Maria Novella hanno concordato con le forze dell’ordine di poter svolgere un corteo, che si muoverà in direzione di piazza Santo Spirito, preceduto dalle forze dell’ordine. Non tutti i presenti sarebbero però d’accordo con il percorso stabilito: alcuni vorrebbero dirigersi verso il Duomo e il cuore del centro storico.

Con un lungo applauso il corteo ha cominciato a incamminarsi intorno alle 16.15 al grido "siamo tutti antifascisti". Le persone presenti sono alcune centinaia, tra giovani, giovanissimi e semplici cittadini. Al momento non si vedono persone vestite di nero o con atteggiamenti sospetti.

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