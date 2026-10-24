Serata di solidarietà per ASTRO Onlus a sostegno delle donne in cura oncologica

Una serata all’insegna della solidarietà, della prevenzione e della vicinanza alle donne che affrontano un percorso di cura. È quella promossa dalla Pro Loco di Fucecchio insieme alla Commissione Elette e Nominate al Chiostro dei Frati a Fucecchio, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di ASTRO Onlus, associazione da anni impegnata al fianco del Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli nella diffusione della cultura della prevenzione e nel sostegno alle pazienti oncologiche.L’iniziativa di giovedì sera a Fucecchio ha registrato una partecipazione significativa (circa 200 persone), confermando ancora una volta l’affetto e la sensibilità della comunità fucecchiese nei confronti dell’associazione e delle attività che porta avanti sul territorio.

In particolare, le somme raccolte saranno destinate all’acquisto di una strumentazione che verrà messa a disposizione del Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli e che aiuta a contrastare la caduta dei capelli nelle donne sottoposte a trattamenti oncologici, contribuendo così al loro benessere durante il percorso terapeutico. Alla serata sono intervenuti Francesco Dei, presidente della Pro Loco, Paolo Scardigli, presidente di ASTRO Onlus, il senatore Dario Parrini, la consigliera regionale Brenda Barnini, l’assessora alle Pari opportunità Sabrina Mazzei e la sindaca di Fucecchio Emma Donnini.

"Si tratta di una serata speciale, nata undici anni fa dalla collaborazione con l’allora consigliera Sabrina Mazzei, oggi assessora – ha dichiarato la sindaca Emma Donnini –. Nel corso degli anni la partecipazione è cresciuta costantemente: alle persone che hanno creduto fin dall’inizio in questa iniziativa se ne sono aggiunte tante altre, presenti anche in questa occasione. La prevenzione è fondamentale a qualsiasi età e dobbiamo sempre tenerlo presente. Come amministrazione comunale e come comunità fucecchiese saremo sempre al fianco di realtà come ASTRO".

Sulla stessa linea l’assessora alle Pari opportunità Sabrina Mazzei, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della serata e delle iniziative collegate: "Voglio ringraziare tutte le realtà coinvolte nelle iniziative legate all'Ottobre Rosa. Questa rete di eventi, che coinvolge il capoluogo e le frazioni, ci permette di sostenere ASTRO grazie alla solidarietà e generosità che la nostra comunità dimostra ogni anno. Ricordiamoci sempre che prenderci cura di noi stesse è fondamentale, perché significa voler bene a noi in primis e alle persone che ci stanno vicino".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Fucecchio

Notizie correlate