Via Francigena, Alessio Spinelli alla vicepresidenza dell'associazione europea

La Via Francigena rafforza il proprio legame con la Toscana. L’Assemblea generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), riunita ieri ad Avigliana, in provincia di Torino, ha ratificato la nomina a vicepresidente vicario dell’associazione di Alessio Spinelli, candidato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Un incarico di rilievo che si inserisce nel percorso istituzionale già avviato in Toscana, dove Alessio Spinelli ricopre il ruolo di consigliere del presidente Eugenio Giani con delega principalmente alle Pro Loco ed ai cammini storici.

La candidatura era stata annunciata pubblicamente il 24 agosto scorso, in Regione Toscana, alla presenza degli amministratori dei Comuni ed associazioni toscani attraversati dalla Via Francigena. Un passaggio che aveva evidenziato la volontà di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, territori e associazioni per promuovere uno dei più importanti itinerari culturali europei.

La giornata di ieri ha segnato un nuovo momento di questo percorso. Con la ratifica della nomina e la stretta di mano al presidente dell’AEVF, Francesco Ferrari, si apre una nuova fase di impegno per la valorizzazione della Via Francigena e per il consolidamento delle relazioni tra le comunità che vivono lungo il cammino.

“Conosco Alessio Spinelli ormai da tempo, da quando ha ricoperto il ruolo di sindaco a Fucecchio – ha spiegato Giani -. La collaborazione è poi proseguita in Regione, con la nomina a consigliere speciale, e adesso ho il piacere di averlo proposto al presidente Ferrari per la nomina a vicepresidente vicario dell’Associazione, compito che, in virtù delle sue competenze e capacità, saprà portare avanti con il suo abituale impegno e determinazione”.

L’incontro ha fornito anche l’occasione per fare il punto con il presidente Ferrari sugli interventi e impegni che riguardano il tratto toscano della Via Francigena.

“Un tratto – ha aggiunto Giani - che attrae ogni anno tantissimi visitatori e pellegrini. Infrastrutture, manutenzione, accoglienza e promozione sono gli elementi principali sui quali abbiamo concentrato l’attenzione. Abbiamo anche affrontato il discorso relativo all’iter, che prosegue bene, per il riconoscimento ufficiale a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, per il quale la Toscana riveste il ruolo di capofila a livello nazionale”.

“Ringrazio il presidente Eugenio Giani per la fiducia accordatami e per aver sostenuto la mia candidatura”, ha dichiarato Alessio Spinelli. “Accolgo questo incarico – ha proseguito - con grande senso di responsabilità, consapevole del valore storico, culturale e sociale e spirituale della Via Francigena. Il mio obiettivo sarà contribuire a rafforzare il lavoro condiviso tra istituzioni, amministratori locali ed associazioni, affinché i cammini storici siano sempre più strumenti di promozione culturale, turismo sostenibile e sviluppo delle comunità”.

Le amministrazioni locali assieme alle realtà associative, costituiscono un presidio fondamentale per l’accoglienza dei pellegrini, la promozione delle tradizioni e la valorizzazione dei piccoli borghi nel progetto della “Toscana diffusa” sostenuto dal presidente Giani.

La Via Francigena è molto più di un percorso da attraversare: è una rete di territori, culture e comunità che, attraverso la storia, costruiscono nuove opportunità di incontro e sviluppo. La presenza toscana ai vertici dell’associazione rappresenta un’occasione per rafforzare questa rete e promuovere una visione condivisa del turismo lento, capace di generare valore culturale, sociale ed economico.

Dalla Toscana all’Europa, l’impegno prosegue nel segno della collaborazione, della valorizzazione dei territori e della promozione dei cammini storici.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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