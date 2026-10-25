"A Firenze gira voce", Christine von Borries presenta il suo libro a Montespertoli

Un colpo di pistola nel palazzo di giustizia di Firenze, pochi minuti dopo la condanna di un potente manager per bancarotta fraudolenta. Comincia così "A Firenze gira voce" (Piemme), il nuovo giallo di Christine von Borries, pubblico ministero e scrittrice, che giovedì 5 novembre alle ore 21 sarà al Centro Culturale Le Corti di Montespertoli per presentare il libro. Conversa con l'autrice la giudice del tribunale Firenze Paola Belsito.

L’incontro apre il ciclo che Montespertoli ha messo in calendario per l’autunno e l’inverno. Scrittori, giornalisti, storici e artisti arriveranno in paese con libri e storie diverse, con un appuntamento quasi ogni settimana tra Le Corti e il Centro per la cultura del territorio "I Lecci".

"Abbiamo pensato a queste serate come a un appuntamento fisso per chi, nei mesi freddi, ha voglia di uscire di casa, sedersi in sala e ascoltare qualcuno che ha qualcosa da raccontare", dichiara l’assessora alla Cultura Annalisa Giotti. "Non potevamo cominciare meglio: con Christine von Borries parleremo di giustizia con chi la amministra ogni giorno e lo faremo attraverso un romanzo ambientato a pochi chilometri da qui. Vi aspettiamo!".

L’ingresso è libero. Il programma prosegue per tutto novembre e i prossimi appuntamenti verranno annunciati di volta in volta.

Fonte: Comune di Montespertoli

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