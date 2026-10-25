Firenze, per due giorni possibili modifiche alla raccolta rifiuti in centro storico

In occasione delle visite istituzionali e delle manifestazioni previste a Firenze nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 ottobre, potranno verificarsi alcune modifiche ai servizi di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade nel centro storico. In particolare, su richiesta delle autorità competenti e per ragioni di sicurezza, è prevista la rimozione temporanea di alcuni cestini stradali in piazza della Signoria, nelle aree circostanti Palazzo Vecchio, comprese via dei Gondi, via della Ninna e la Loggia dei Lanzi; in piazza Duomo, nel tratto tra via dello Studio e via dei Servi; e lungo via Cavour, tra piazza San Marco e la Prefettura. In quest’ultima zona è prevista anche la chiusura temporanea di una postazione interrata per la raccolta dei rifiuti. Il riposizionamento dei cestini è previsto tra il pomeriggio di martedì 27 e la mattina di mercoledì 28 ottobre, compatibilmente con le disposizioni delle autorità.

Le limitazioni alla circolazione e le modifiche alla viabilità previste nelle due giornate, anche in relazione alle manifestazioni annunciate, potranno determinare rallentamenti o variazioni negli orari delle operazioni di raccolta rifiuti, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalle chiusure, compreso il servizio porta a porta di carta e cartone nel centro storico. Per contenere i disagi, Plures ha previsto una riorganizzazione dei servizi, con l’anticipo di alcuni interventi di svuotamento e l’adeguamento degli itinerari di raccolta. L’azienda continuerà a operare in raccordo con le autorità competenti, adeguando gli interventi alle condizioni di accessibilità delle diverse zone della città.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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