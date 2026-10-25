Il Gialloblu Castelfiorentino si prende due punti a Firenze: 51-52 contro Freccia Azzurra

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Sul 51-50, è il canestro di Bartolini a regalare la vittoria al Gialloblu Castelfiorentino, che sul parquet della Freccia Azzurra trova il secondo successo stagionale. In una partita scivolata via su basse percentuale sia dall’una che dall’altra parte, i ragazzi di Alessio Pucci sono riusciti a gestire con freddezza e concentrazione il punto a punto finale, laddove di fatto si è decisa la sfida.

Perfetto equilibrio nelle battute iniziali (16-15 dopo dieci minuti), con i gialloblu che nella seconda frazione alzano l’intensità in difesa e passano a condurre andando al riposo lungo sul 21-25. Nel terzo quarto arriva puntuale la risposta locale, che ricuce e mantiene la sfida apertissima fino al 36-39 su cui si va al terzo riposo. Botta e risposta nell’ultima frazione, con le squadre che si alternano al comando finché a decidere sono gli episodi finali, con Bartolini protagonista della festa gialloblu.

Adesso turno di riposo, si torna in campo sabato 7 novembre alle 21 al PalaBetti contro la Cerretese.

FRECCIA AZZURRA FIRENZE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 51-52

Freccia Azzurra Firenze: Fertonani 10, Barilari 7, Coscarelli, Bini 8, Scapigliati 3, Andreola 12, Cereghino, Gennai 9, Martini, Faginali, Vergari 2, Checcucci. All. Gnesutta.

Gialloblu Castelfiorentino: Montagnaro, Niccolini 7, Bici ne, Bartolini 9, Cetti 7, Fabrizzi 11, Gemignani L., Talluri 12, Ciampolini, Filippini, Marchetti, Gemignani N. 6. All. Pucci. Ass. Rastelli, Cicilano.

Parziali: 16-15, 21-25 (5-10), 36-39 (15-14), 51-52 (15-13)

Arbitri: D’Agostino di Campi Bisenzio, Borsani di Pescia.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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