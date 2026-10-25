Il trionfo dell'Use Rosa Scotti: finisce 84-51 con Umbertide

Se non fosse che è la quarta su quattro verrebbe da dire troppo bello per essere vero. L’Use Rosa Scotti non si accontenta di vincere, stravince con Umbertide, un più 33 che tradotto in numeri fa 84-51. Onestà impone di dire che coach Staccini non ha Amatori e Trozzola gioca con la febbre, ma non può essere questo a spiegare una partita che vede le biancorosse difendere forte (4 punti subiti nei primi 8), trovare con continuità la via del canestro con soluzioni diverse ma sempre efficaci e vincere con imbarazzante superiorità. Se questo con Umbertide era considerato il primo scontro diretto del campionato, sabato a San Giovanni Valdarno ci sarà il secondo. In attesa di vedere quel che sarà, spazio subito alla Scotti che aggredisce la partita con Antonini e regala la prima cosa bella della serata con un assist di una perfetta Luissignoli (18 punti per lei alla fine e 100 dal campo e dall’arco all’intervallo) per i primi due di una ritrovata Vente. Arrivare al più 15 è un amen anche perché il canestro biancorosso è murato. Gatti che è lunga ma ha la mani svelte chiude con un recupero la prima frazione (24-8) ed apre con un altro la seconda mentre, come se non bastasse il quadro generale, coach Staccini deve pure fare i conti col terzo fallo di Trozzola. Umbertide, però, ci prova con un parziale di 1-9 ed è qui che ne subisce un altro che porta l’Use Rosa sul più 24 con le triple di Rylichova, Ruffini e Colognesi che, nello ‘sporco’ della partita, raccatta tutto il buono che c’è. All’intervallo siamo 46-22 ed il 5-0 subito dopo a firma Vente-Rylichova ha già il sapore dei remi in barca. La Scotti li ritira davvero ed è qui che accusa il solo passaggio a vuoto della serata con un 4-17 di parziale. E’ il Colognesi time perché la lunga trova cinque punti consecutivi che sono quelli del non ritorno. Al 30’ il tabellone dice 67-43 e, tanto per non soffrire nemmeno un po’, Lussignoli e Ruffini si dividono le partecipazioni del 4-0 che apre la frazione finale. Il più 30 tocca alla giovane Corsi dall’arco e si arriva così all’84-51 finale. Tutto molto bello.

84-51

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 10, Lussignoli 18, Antonini 8, Vente 11, Rylichova 13, Corsi 4, Ruffini 7, Ianezic 2, Casini, Gatti 5, Salvetti, Del Piano 6. All. Cioni (ass. Ferradini-Giusti)

PALLACANESTRO FEMMINILE UMBERTIDE

Giudice 2, Sorrentino 6, Tomasoni 7, Baldi 13, Trozzola 10, Giuliobello 6, Gelsomini, Paolocci, Cavazzuti ne, Amatori ne, Labanca 7. All. Staccini (ass., Chimenti-Caporali-Grilli)

Arbitri: Baldini di Castelfiorentino e Montano di Siena

Parziali: 24-8, 46-22 (22-14), 67-43 (21-21), 84-51 (17-8)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2876160/bs.html

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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