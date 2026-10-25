Incendio in un appartamento all'Elba, soccorsa una donna

Cronaca Rio
Condividi su:
Leggi su mobile

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento all'Isola d'Elba. Una donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Portoferraio per un'intossicazione causata dal fumo dell'incendio e lievi ustioni.

Le fiamme sono divampate nell'appartamento al piano terra di un palazzo di cinque piani, nel comune di Rio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Inizialmente la donna è stata soccorsa da un vicino di casa, per poi essere presa in carico dal personale sanitario: dopo il trasporto all'ospedale di Portoferraio, previsto il trasferimento all'ospedale di Livorno.

Notizie correlate

Rio
Cronaca
10 Luglio 2026

Scooter contro un cinghiale all'Elba, 19enne in gravi condizioni

Un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di giovedì 9 luglio dopo essersi scontrato con un cinghiale mentre viaggiava in scooter lungo la strada provinciale [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]



Tutte le notizie di Rio

<< Indietro

torna a inizio pagina