Incendio in un appartamento all'Elba, soccorsa una donna

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento all'Isola d'Elba. Una donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Portoferraio per un'intossicazione causata dal fumo dell'incendio e lievi ustioni.

Le fiamme sono divampate nell'appartamento al piano terra di un palazzo di cinque piani, nel comune di Rio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso. Inizialmente la donna è stata soccorsa da un vicino di casa, per poi essere presa in carico dal personale sanitario: dopo il trasporto all'ospedale di Portoferraio, previsto il trasferimento all'ospedale di Livorno.

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